En la frase “de la ceca a la meca”, ¿qué es ‘ceca’ y qué es ‘meca’? Chepe Chaves, B/quilla

‘Ceca’ era en España, en la época de los moros, un “establecimiento oficial donde se fabricaba y acuñaba moneda”. Aunque no hay certeza absoluta, se cree que ‘meca’ se refiere a La Meca, cuna de Mahoma, la ciudad más sagrada del islam. De seguro, nada más opuesto que una casa donde se producen monedas, algo material y utilitario, y una urbe espiritual, sagrada. El dicho, aplicado a alguien, indica que deambula de un lado para otro resolviendo asuntos, o que divaga de una idea a otra, en ambos casos de manera alocada o sin concretar nada. José María Iribarren, lexicógrafo español, asegura que solo se trata de un sonsonete o frase de repetición fonética, “en la que siempre entra la ‘m’ como primera letra en la segunda palabra, como ‘el oro y el moro’, ‘corriente y moliente’, ‘orondo y morondo’ ”. (Agrego: ‘a troche y moche’, ‘teje-maneje’, ‘fulano y mengano’.) Aunque ‘meca’ es nombre de lugar, “es mayoritaria y preferible su escritura con minúscula inicial”.

¿Por qué el cantante Raphael escribe su nombre con ‘ph’ en lugar de ‘f’? DCB, B/quilla

Es eso una tontería de un cantante que ha tenido talento y voz desde cuando era niño, cualidades que, quizá por inexperiencia, no le bastaban como gancho para conquistar público. Así, siendo aún muy joven (tenía 16 años –otros dicen que 18–), para resolver el asunto de su nombre artístico acudió al dígrafo ‘ph’, cuyo sonido es igual al de la /f/ española. (Un dígrafo son dos letras que representan un solo sonido: ‘ch: chacho, ll: lluvia, rr: carro, gu: Guillo, qu: quimera’). Según dicen, el cantante esperaba que el hecho de acudir al dígrafo ‘ph’ terminara de seducir a la discográfica Philips Records, la primera sílaba de cuyo nombre suena /fi/, la cual iba a grabar su primer disco.

Le oí a alguien: “Mi casa es sencilla; no es una mansión”. ¿‘Casa’ y ‘mansión’ no son lo mismo? AH, Bogotá

Son lo mismo. ‘Mansión’ puede ser un palacete o un rancho de paja. El Diccionario latino-español, de Eustaquio Echauri, registra: “Mānsio, mansiōnis: mansión, posada, estancia, residencia, permanencia, albergue nocturno”. Y José Elías Cury Lambraño, lingüista de Corozal, dice: “Mansión significa morada, albergue, sitio donde alguien vive, por humilde, sucio o incómodo que sea. Hay mansiones regias, lujosas, rústicas, humildes, etc.”. Y cita como ejemplo al monje Palemón el Estilita, personaje del poema de Guillermo Valencia, quien “antiquísima columna de granito/ se ha buscado en el desierto por mansión”.

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