“Esto no es otro covid”, afirmó este sábado el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Guebreyesus, a la población de Tenerife (España), a cuyas costas llegará en unas horas el crucero donde se ha declarado un brote de hantavirus.

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“El riesgo actual para la salud pública derivado del hantavirus sigue siendo bajo. Mis colegas y yo lo hemos afirmado sin ambigüedades, y lo repito ahora”, aseguró en un mensaje en X Tedros, quien viajará hoy a la isla para dirigir junto con las autoridades regionales y nacionales la operación sanitaria de evacuación del buque.

Tedros mencionó que no es nada habitual para él desde el puesto que ocupa “escribir directamente a la gente de una sola comunidad, pero hoy siento que no solo es apropiado, sino necesario”, y que en estas circunstancias comunicados de prensa o informes técnicos resultan insuficientes.

La comunicación -agregó- debe ser “de humano a humano, porque se lo merecen”.

También reconoció que es normal que la población se preocupe porque este brote trae a la memoria -sobre todo cuando hay un barco acercándose a las costas de la isla española- la pandemia de la covid-19, “que nadie ha logrado superar del todo”.

“El dolor de 2020 sigue siendo real y no lo minimizo ni por un momento”, señaló el director de la OMS, quien insistió en que el riesgo de hantavirus para la población de Tenerife “es bajo”, tras asegurar que esta es una evaluación que no se hace a la ligera.

Asimismo, agregó que no hay pasajeros con síntomas a bordo y que la vigilancia sanitaria en la embarcación es estricta, con especialistas del principal organismo sanitario europeo, de la OMS y del Gobierno neerlandés que están presentes y haciendo el seguimiento necesario.

Plan detallado de evacuación

Recalcó que las autoridades españolas han preparado un plan cuidadoso y detallado, de acuerdo al cual los pasajeros serán trasladados a tierra en el puerto industrial de Granadilla, lejos de las zonas residenciales, en vehículos sellados y custodiados.

Pasarán por un corredor completamente acordonado y luego serán repatriados directamente a sus países de origen, mientras que nadie de la población tendrá contacto con ellos y sus familias tampoco.

Asimismo, aclaró que la decisión de solicitar esta acogida al Gobierno español no fue una arbitrariedad de la OMC, sino que se basó en el cumplimiento del Reglamento Sanitario Internacional, que es el instrumento de obligatorio cumplimiento para los Estados miembros de la organización que define los derechos y obligaciones de los países y de la OMS cuando responden a eventos de salud pública de alcance internacional.

“Según esas normas, debe identificarse el puerto más cercano con capacidad médica suficiente para garantizar la seguridad y la dignidad de quienes están a bordo. Tenerife cumplió ese criterio y España lo honró”, concluyó.