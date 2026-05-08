El Gobierno argentino enviará insumos y asistencia técnica a los países involucrados en el brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius, que zarpó desde Ushuaia el pasado 1 de abril, según informaron este viernes fuentes oficiales.

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“Ante los casos de hantavirus vinculados al buque MV Hondius, que recaló en el puerto de Ushuaia durante su itinerario, activamos una respuesta estratégica para asistir a los países involucrados e investigar preventivamente el posible origen del brote para proteger la salud de los argentinos”, expresó el Ministerio de Salud en un comunicado.

El texto precisó que Argentina “enviará insumos para realizar pruebas de diagnóstico de hantavirus” a los países que así lo requieran, y subrayó que estas pruebas incluirán ARN del virus Andes, variante común en la región e identificada en los casos detectados en el crucero.

Además, puso a disposición placas de ELISA, un tipo de prueba específica para detectar anticuerpos o antígenos del virus, así como asistencia técnica a través de guías de diagnóstico y protocolos de tratamiento.

Las autoridades sanitarias argentinas informaron además que han avanzado en la reconstrucción epidemiológica del recorrido realizado por los primeros casos detectados en el barco, aunque reiteraron que “hasta el momento, no se identificaron casos asociados al evento” dentro del país.

El Ministerio de Salud argentino recordó que en lo que va de 2026 se notificaron 42 casos de hantavirus en el país y sostuvo que Argentina cuenta con “protocolos, herramientas de detección y vigilancia sostenida” frente al virus.

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El brote, actualmente bajo seguimiento de la Organización Mundial de la Salud (OMS), dejó hasta ahora tres personas fallecidas y otros varios casos sospechosos entre pasajeros del crucero y personas que estuvieron en contacto con algunos de los afectados ya fuera de la embarcación, en distintos países.

El crucero continúa su ruta hacia el puerto canario de Granadilla (España), adonde tiene previsto llegar en la madrugada del domingo, sin que ninguna de las 147 personas a bordo presente síntomas de hantavirus, según la última información proporcionada este viernes por la naviera que opera el barco.

Este viernes, en paralelo, el director de Epidemiología de la provincia de Tierra del Fuego, Juan Facundo Petrina, afirmó que es “prácticamente nula” la posibilidad de que el contagio se haya producido en Ushuaia, capital provincial.

“Circunstancialmente le tocó a este barco partir del puerto de Ushuaia, pero una situación así pudo haber partido de cualquier puerto del mundo”, sostuvo Petrina en una conferencia de prensa.

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El funcionario explicó que la pareja neerlandesa que presentó los primeros síntomas había permanecido apenas dos días en Tierra del Fuego antes de embarcar y señaló que los tiempos de incubación conocidos de la enfermedad no coinciden con un contagio producido en esa provincia.

Además, recordó que Tierra del Fuego no registra casos de hantavirus y que la vecina provincia de Santa Cruz lleva más de siete años sin reportar contagios.

Petrina indicó también que especialistas del Instituto Malbrán realizarán estudios sobre roedores silvestres en la provincia para reforzar la vigilancia epidemiológica y reiteró que “no hay circulación comprobada” del virus en la zona más austral de Argentina.