Hyundai realizó una prueba logística que pone en cuestión el papel predominante del Canal de Panamá como principal ruta entre Asia y la costa este de Estados Unidos. La firma surcoreana trasladó 900 vehículos desde Corea del Sur hasta Georgia haciendo uso del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, en México.

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El envío tomó alrededor de 72 horas en total. Dentro de ese tiempo se incluyó un recorrido ferroviario de aproximadamente nueve horas que conecta el océano Pacífico con el golfo de México.

Los vehículos arribaron inicialmente al puerto de Salina Cruz, en el estado de Oaxaca, donde fueron transferidos a trenes diseñados para transporte vehicular. Posteriormente, atravesaron la denominada Línea Z hasta llegar a Coatzacoalcos, en Veracruz, desde donde continuaron por vía marítima hacia Brunswick, Georgia. Esta operación representó la primera gran validación internacional del corredor mexicano en un contexto comercial de gran escala.

La iniciativa coincide con un periodo complejo para el Canal de Panamá. La sequía registrada en 2023 provocó una caída significativa en el nivel del lago Gatún, pieza clave para el funcionamiento del sistema de esclusas. Esto llevó a restricciones en el tránsito diario de embarcaciones y a demoras que en algunos casos se extendieron por semanas. Investigadores de la Universidad de Northeastern han advertido además que, de mantenerse el aumento de emisiones contaminantes, la frecuencia de estas sequías podría duplicarse hacia finales de siglo.

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Asimismo, el corredor mexicano opera como una especie de “canal terrestre”, al integrar puertos mediante infraestructura ferroviaria y nodos logísticos. Administrado por la Marina de México, el proyecto busca posicionarse como una alternativa al paso por Panamá para parte del comercio internacional. Además de la Línea Z, se contemplan otras rutas ferroviarias y la creación de hasta 14 parques industriales vinculados a esta red.

Las autoridades y analistas destacan que esta infraestructura podría beneficiarse del crecimiento del “nearshoring”, tendencia que impulsa la reubicación de cadenas de producción más cerca del mercado estadounidense. Bajo este escenario, México aspira a consolidar una ruta estratégica entre Asia y Estados Unidos.

No obstante, el proyecto enfrenta cuestionamientos. Diversas comunidades indígenas han señalado posibles afectaciones ambientales en sus territorios, mientras organizaciones ambientalistas alertan sobre riesgos para ecosistemas de Oaxaca y Veracruz. A ello se suma un accidente ferroviario ocurrido en diciembre de 2025, cuando el descarrilamiento de un tren de pasajeros dejó más de diez víctimas mortales, lo que reavivó dudas sobre la seguridad operativa del corredor.

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Finalmente, a pesar de estos desafíos, la prueba ejecutada por Hyundai se interpreta como un avance relevante para una iniciativa que busca consolidarse como una de las principales alternativas logísticas del continente en los próximos años.