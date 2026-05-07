Cinco días después de que se reportara a la Organización Mundial de la Salud (OMS) el primer caso de hantavirus vinculado al crucero MV Hondius, por ahora hay cinco contagios confirmados y otros cuatro sospechosos, a lo que se añaden dos personas que viajaban en el barco aisladas en Singapur sin síntomas o muy leves.

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Los laboratorios han confirmado el virus en uno de los tres fallecidos, la mujer neerlandesa que viajó en un avión desde la isla de Santa Elena a Sudáfrica, así como en dos de los tres pacientes que fueron evacuados este miércoles a Países Bajos, otro que se encuentra hospitalizado en Zúrich (Suiza) y el británico que fue ingresado en la UCI en la ciudad sudafricana de Johannesburgo.

Los cuatro sospechosos son el primer fallecido en la crisis, el 11 de abril, del que según indicó la OMS no se tomaron muestras porque entonces no había sospechas de hantavirus, así como la pasajera alemana que murió el 2 de mayo, uno de los tres evacuados a Países Bajos y una azafata de avión hospitalizada en Ámsterdam.

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El caso de la azafata, de confirmarse, sería el primero no directamente vinculado al buque, ya que pudo contagiarse en la ciudad sudafricana de Johannesburgo, donde coincidió en circunstancias aún no aclaradas con la mujer neerlandesa fallecida poco después.

La OMS rastrea las cerca de 80 personas que viajaron en el mismo avión que esa enferma, además de las alrededor de 30 que se bajaron en una escala en Santa Elena del crucero, que este miércoles partió tras varios días fondeado en Cabo Verde y se espera que fondee el sábado junto a la isla canaria de Tenerife.

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La agencia también investiga el posible origen del brote, que según indicó en rueda de prensa el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, podría ser un viaje ornitológico por Argentina, Chile y Uruguay realizado por el matrimonio neerlandés fallecido.

En una rueda de prensa celebrada para informar específicamente de esta crisis sanitaria ante su impacto multinacional, los expertos de la organización aseguraron que no hay similitudes entre el hantavirus y el coronavirus causante de la covid-19, por lo que no hay motivos para pensar en una nueva gran epidemia.