Una operación internacional coordinada por Interpol permitió la incautación de 6,42 millones de dosis de medicamentos falsificados o no autorizados valorados en 15,5 millones de dólares, así como la detención de 269 personas y el desmantelamiento de 66 grupos criminales vinculados al tráfico ilícito de productos farmacéuticos.

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El Reino Unido encabezó la lista de países con mayor volumen de medicamentos ilícitos incautados, seguido de Colombia y Australia, según los datos publicados este miércoles de la denominada Operación Pangea XVIII, desarrollada entre el 10 y el 23 de marzo.

La operación dio lugar además a la apertura de 392 investigaciones y a la ejecución de 158 registros contra redes dedicadas a distribuir medicamentos falsificados, subestándar o no aprobados, según Interpol, con sede en Lyon (Francia).

Entre los productos más incautados figuran fármacos para la disfunción eréctil, sedantes, analgésicos, antibióticos y productos para dejar de fumar.

Las autoridades también lograron desactivar unas 5.700 páginas web, perfiles en redes sociales, canales y bots automatizados utilizados para promocionar y vender medicamentos ilegales en internet.

El secretario general de Interpol, el brasileño Valdecy Urquiza, advirtió de que los medicamentos falsos “no son solo un fraude, sino que ponen vidas en riesgo”, y señaló que las plataformas digitales y las cadenas de suministro informales permiten a las organizaciones criminales aprovechar vacíos regulatorios para llegar a personas que buscan tratamientos rápidos o baratos.

Uno de los fenómenos detectados por Interpol fue el fuerte aumento de medicamentos antiparasitarios comercializados como supuestos tratamientos alternativos contra el cáncer.

Las sustancias más incautadas en esta categoría fueron la Ivermectina, utilizada contra infecciones parasitarias, y el fenbendazol, un antiparasitario veterinario.

Según Interpol, muchos de estos productos eran vendidos como “suplementos” o integrados en supuestos “kits contra el cáncer” para eludir controles regulatorios.

La operación también detectó una creciente demanda de esteroides anabolizantes y péptidos sintéticos promocionados en internet para ganar masa muscular, perder peso o acelerar la recuperación física. En total se incautaron 86.732 dosis de esteroides anabolizantes.

Interpol alertó asimismo del auge del mercado ilegal de medicamentos GLP-1, originalmente desarrollados para tratar la diabetes, pero ampliamente utilizados actualmente para adelgazar.

Las versiones ilícitas de esos medicamentos, producidas principalmente en Asia y vendidas en línea por precios muy bajos, pueden contener sustancias peligrosas como la sibutramina, prohibida en numerosos países por su relación con infartos y accidentes cerebrovasculares, según Interpol.

En África, donde participaron 12 países, las incautaciones se centraron sobre todo en medicamentos esenciales como analgésicos, antibióticos y antipalúdicos vendidos en mercados informales.