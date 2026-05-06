Desde hace muchos años, los expertos en el tema vienen advirtiendo del paulatino hundimiento de varios centímetros de Ciudad de México, lugar que con la mayor tasa de subsidencia del mundo tanto que ya es posible ver los cambios desde el espacio.

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Así lo documentó la NASA y la ISRO (Organización de Investigación Espacial de la India)a través de su satélite Radar de Apertura Sintética (NISAR, por sus siglas en inglés) capaz de rastrear en tiempo real los cambios en la superficie terrestre desde su órbita “sin verse obstaculizado por las nubes o la vegetación que impiden la labor de sensores ópticos y radares de mayor frecuencia”.

Los nuevos datos de NISAR son contundentes y alarmantes, varias zonas de Ciudad de México y sus alrededores se ha producido un hundimiento de hasta varios centímetros al mes entre el 25 de octubre de 2025 y el 17 de enero de 2026. “Estos cambios en la elevación, irregulares y aparentemente pequeños, se han ido acumulando a lo largo de las décadas, ocasionando fracturas en carreteras, edificios y tuberías de agua”.

Este fenómeno se debe a que la capital de México se alzó sobre un acuífero que a lo largo de décadas ha servido para el consumo de sus 20 millones de habitantes, esto sumado al peso del desarrollo urbano que ha dado como resultado la compactación del antiguo lecho del lago situado debajo de la ciudad.

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La NASA explica que el Ángel de la Independencia, uno de los monumentos emblemáticos de la metrópolis, es un indicador visible de la subsidencia. Construido en 1910 para conmemorar el centenario de la independencia de México, este imponente monumento tiene 36 metros de altura, y se le han agregado 14 escalones a su base a medida que el terreno que lo rodea se va hundiendo gradualmente.

El nuevo análisis se basa en mediciones preliminares obtenidas por NISAR entre octubre de 2025 y enero de 2026, durante la temporada seca de Ciudad de México.

“Las zonas de la región en las que se ha detectado un hundimiento superior a dos centímetros al mes se muestran en azul oscuro. Las zonas en amarillo y rojo corresponden probablemente a señales de ruido residual, las cuales se espera que disminuyan a medida que NISAR recopile más datos. La estructura situada cerca del centro de la imagen es el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, mientras que el lago Nabor Carrillo es visible hacia el noreste como una figura alargada de color verde oscuro”, explica la autoridad espacial.

NASA/JPL-Caltech/David Bekaert

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La primera vez que un ingeniero documentó este problema por primera vez fue hace más de 100 años, en 1925, y para las décadas del 90 y 2000, algunas zonas del área metropolitana se hundían a una velocidad de unos 35 centímetros al año, “lo que ha ocasionado daños a la infraestructura, incluyendo el Metro, uno de los sistemas de transporte rápido más grandes del continente americano”.