El pollo es una de las carnes más consumidas, pero también una de las más criticadas porque dicen que “no sabe a nada”.

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Precisamente por eso, marinarlo es una excelente opción para potenciar su gusto y convertirlo en una preparación deliciosa y diferente.

Una de las formas más prácticas y sabrosas de hacerlo es con finas hierbas. Esta técnica permite que las pechugas absorban los aromas y sabores, logrando un resultado jugoso y lleno de matices sin necesidad de salsas pesadas. ¡Manos a la cocina!

Una de las formas más prácticas y sabrosas de hacerlo es con finas hierbas.

Ingredientes:

1 pechuga de pollo

1 cucharada de orégano

1 cucharada de tomillo

1 cucharada de albahaca seca

2 ajos

Sal

Aceite de oliva

Preparación:

Mezcle en un recipiente el aceite de oliva con el ajo y las hierbas. Añada sal, pimienta y un toque ácido como limón o vinagre.

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Incorpore las pechugas de pollo y asegúrese de que queden bien cubiertas con la marinada. Deje reposar en el refrigerador al menos 30 minutos (idealmente entre 2 y 4 horas).

Después cocina a la plancha, al horno o en sartén hasta que estén doradas y bien hechas por dentro. ¡Buen provecho!