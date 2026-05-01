Si no tiene ni idea de qué cocinar para la cena y le sobró arroz del almuerzo, le tenemos la receta perfecta para usted.

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Se trata de las croquetas de arroz. Esta preparación permite convertir un ingrediente básico en un plato completamente nuevo, ideal para cualquier momento del día y así puede enamorar a su familia. ¡Manos a la cocina!

Ingredientes:

2 tazas de arroz cocido frío

2 huevos

100 g de queso rallado (puede ser parmesano o un queso semiduro)

2 cdas. de harina

1 diente de ajo (opcional)

1 cda. de perejil fresco

Sal y pimienta

Preparación:

En un recipiente amplio, mezcle el arroz con los huevos, el queso, el ajo y el perejil hasta integrar bien. Añada sal y pimienta. Si nota la mezcla muy húmeda, incorpore un poco más de harina.

Caliente aceite en una sartén y forme pequeñas porciones con ayuda de una cuchara. Colóquelas y aplánelas ligeramente.

Cocine por ambos lados hasta que estén doradas y crujientes. Retire y colóquelas sobre papel absorbente. ¡Buen provecho!