Preparar una carne guisada en casa es más fácil de lo que parece y no necesita ingredientes complicados.

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Con unos pocos ingredientes básicos y un poco de tiempo, puede lograr un plato lleno de sabor, perfecto para compartir en familia.

Esta receta con papa criolla es ideal para un almuerzo casero, rendidor y delicioso. ¡Manos a la cocina!

Ingredientes:

1 libra de carne de res

1 libra de papa criolla

Sal y pimienta

Agua

1 cebolla blanca

1 cebolla larga

1/2 pimentón

1 zanahoria

Ajo al gusto

Aceite de oliva

Achiote al gusto

Tomillo

Preparación:

Para lograr un guiso lleno de sabor, lo primero es sellar bien la carne. En una olla caliente, agréguele con aceite de oliva, sal y pimienta, y cocínela hasta que esté dorada. Una vez lista, retírela y resérvela para más adelante.

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En la misma olla, aproveche los jugos de la cocción para preparar el sofrito. Incorpore cebolla, pimentón, cebolla larga y zanahoria, y cocina hasta que los ingredientes estén suaves y desprendan todo su aroma.

Luego, añada ajo, un poco más de sal y tomillo para potenciar el sabor. En este punto, vuelve a integrar la carne para que se mezcle con el sofrito y absorba los condimentos.

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El siguiente paso es agregar la papa criolla junto con suficiente agua para cubrir todos los ingredientes. Para darle ese color característico, puede incluir un poco de achiote.

Deje cocinar a fuego medio hasta que la carne esté completamente suave y las papas bien cocidas, logrando una textura espesa. Sirva con ensalada o arroz. ¡Buen provecho!