La zanahoria es una hortaliza de raíz comestible, comúnmente de color naranja, que tiene gran valor por su sabor dulce, textura crujiente y alto contenido en beta-caroteno. Es ideal para varias comidas y no puede faltar en la cocina.

Cabe señalar que desde el punto de vista nutricional, este alimento se destaca por su contenido en agua y por su aporte en hidratos de carbono complejos, fibra y, sobre todo, carotenoides que se transforman en vitamina A, favoreciendo la vista, la piel y el sistema inmunitario.

De acuerdo a una investigación de la Universidad de Samford, en 2024, el consumo regular de zanahorias aumenta los niveles de carotenoides en la piel, lo que se asocia a una mejora en protección y aspecto.

Aquí le presentamos 12 recetas con zanahoria para una cena ligera y saludable.

Zanahorias asadas con yogurt

Ingredientes:
  • 300 g de zanahorias
  • Comino
  • 1 yogur natural
  • 10 ml de aceite de oliva

Salteado de zanahoria y pollo

Ingredientes:
  • 150 g de pollo
  • 150 g de zanahoria
  • 10 ml de aceite

Ensalada de zanahoria y manzana

Ingredientes:
  • 2 zanahorias medianas (unos 200 g)
  • Zumo de 1/2 limón
  • 1 manzana (tipo Fuji o Gala, unos 180 g)
  • 10 ml de aceite de oliva virgen extra
  • Opcional: 10 g de nueces o pasas
  • Una pizca de sal

Tortilla de zanahoria

Ingredientes:
  • 2 huevos
  • 150 g de zanahoria rallada
  • 10 ml de aceite

Crema suave de zanahoria y jengibre

Ingredientes:
  • 300 g de zanahorias
  • 500 ml de caldo vegetal
  • 1 puerro
  • 10 g de jengibre fresco
  • 10 ml de aceite de oliva

Ensalada templada de zanahoria y lentejas

Ingredientes:
  • 150 g de zanahoria
  • 200 g de lentejas cocidas
  • 10 ml de aceite de oliva

Caldo de zanahoria y apio

Ingredientes:
  • 200 g de zanahoria
  • 500 ml de caldo
  • 100 g de apio

Batido de zanahoria y naranja

Ingredientes:
  • 250 g de zanahoria
  • Zumo de 1 naranja

Puré de zanahoria y patata

Ingredientes:
  • 200 g de zanahoria
  • 150 g de patata
  • 400 ml de agua

Revuelto de zanahoria y champiñones

Ingredientes:
  • 100 g de champiñones
  • 2 huevos
  • 100 g de zanahoria

Hamburguesas vegetales de zanahoria

Ingredientes:
  • 200 g de zanahoria
  • 50 g de avena

Zanahorias glaseadas saludables

Ingredientes:
  • 300 g de zanahorias
  • 5 ml de miel