La zanahoria es una hortaliza de raíz comestible, comúnmente de color naranja, que tiene gran valor por su sabor dulce, textura crujiente y alto contenido en beta-caroteno. Es ideal para varias comidas y no puede faltar en la cocina.
Leer más: Desayunos para aumentar masa muscular: 8 recetas fáciles y saludables
Cabe señalar que desde el punto de vista nutricional, este alimento se destaca por su contenido en agua y por su aporte en hidratos de carbono complejos, fibra y, sobre todo, carotenoides que se transforman en vitamina A, favoreciendo la vista, la piel y el sistema inmunitario.
De acuerdo a una investigación de la Universidad de Samford, en 2024, el consumo regular de zanahorias aumenta los niveles de carotenoides en la piel, lo que se asocia a una mejora en protección y aspecto.
Aquí le presentamos 12 recetas con zanahoria para una cena ligera y saludable.
Ver también: Día Cívico en Colombia este 17 de abril: quiénes descansan y cómo afecta el calendario tributario
Zanahorias asadas con yogurt
Ingredientes:
- 300 g de zanahorias
- Comino
- 1 yogur natural
- 10 ml de aceite de oliva
Salteado de zanahoria y pollo
Ingredientes:
- 150 g de pollo
- 150 g de zanahoria
- 10 ml de aceite
Ensalada de zanahoria y manzana
Ingredientes:
- 2 zanahorias medianas (unos 200 g)
- Zumo de 1/2 limón
- 1 manzana (tipo Fuji o Gala, unos 180 g)
- 10 ml de aceite de oliva virgen extra
- Opcional: 10 g de nueces o pasas
- Una pizca de sal
Tortilla de zanahoria
Ingredientes:
- 2 huevos
- 150 g de zanahoria rallada
- 10 ml de aceite
Crema suave de zanahoria y jengibre
Ingredientes:
- 300 g de zanahorias
- 500 ml de caldo vegetal
- 1 puerro
- 10 g de jengibre fresco
- 10 ml de aceite de oliva
Ensalada templada de zanahoria y lentejas
Ingredientes:
- 150 g de zanahoria
- 200 g de lentejas cocidas
- 10 ml de aceite de oliva
Caldo de zanahoria y apio
Ingredientes:
- 200 g de zanahoria
- 500 ml de caldo
- 100 g de apio
Batido de zanahoria y naranja
Ingredientes:
- 250 g de zanahoria
- Zumo de 1 naranja
Puré de zanahoria y patata
Ingredientes:
- 200 g de zanahoria
- 150 g de patata
- 400 ml de agua
Revuelto de zanahoria y champiñones
Ingredientes:
- 100 g de champiñones
- 2 huevos
- 100 g de zanahoria
Hamburguesas vegetales de zanahoria
Ingredientes:
- 200 g de zanahoria
- 50 g de avena
Zanahorias glaseadas saludables
Ingredientes:
- 300 g de zanahorias
- 5 ml de miel