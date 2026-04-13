Este viernes 17 de abril de 2026 se llevará a cabo en el país el Día Cívico de la Paz con la Naturaleza, una jornada que, aunque no es un festivo oficial, sí tendrá efectos importantes en el funcionamiento del sector público y en las obligaciones tributarias.

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De acuerdo con el decreto expedido por el Gobierno nacional en 2024, este día será considerado no hábil para las entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional.

Esto significa que la mayoría de los funcionarios públicos de la Rama Ejecutiva del nivel nacional no trabajarán; las entidades territoriales, ramas Legislativa y Judicial podrán decidir si se acogen o no.

De acuerdo con el decreto expedido por el Gobierno nacional en 2024, este día será considerado no hábil para las entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional.

Asimismo, los servicios esenciales como salud, seguridad, movilidad y emergencias seguirán operando con normalidad.

¿Todos los trabajadores descansarán el 17 de abril?

Las personas podrían pensar que se trata de un día de descanso general, lo cierto es que no es un festivo legal.

Por ejemplo, las empresas no están obligadas a suspender actividades. No se generan recargos ni pagos adicionales por trabajar ese día. Es decir, la jornada laboral dependerá de cada empleador.

BearFotos/Shutterstock Las personas podrían pensar que se trata de un día de descanso general, lo cierto es que no es un festivo legal.

¿Qué importancia tiene el día cívico 17 de abril en el calendario tributario?

Según la DIAN todos los vencimientos fiscales del 17 de abril se trasladan al lunes 20 de abril. Esto genera un efecto en cadena que puede modificar fechas posteriores.

Tiene que estar atento a esto porque puede impactar en actividades como el pago del impuesto sobre la renta (grandes contribuyentes), retención en la fuente, régimen Simple de Tributación y declaración de Presencia Económica Significativa.

Según la DIAN todos los vencimientos fiscales del 17 de abril se trasladan al lunes 20 de abril. Esto genera un efecto en cadena que puede modificar fechas posteriores.

¿Por qué el 17 de abril es día cívico en Colombia?

Esta jornada busca generar conciencia sobre el cuidado del medio ambiente y promover la participación ciudadana en temas ecológicos.

Esta norma que reglamenta esta fecha fue expedida en 2024 (mediante el Decreto 500 de 2024). Y quedó establecido que la jornada se cumplirá el tercer viernes de abril de cada año.