Si fueras el entrenador del mejor equipo de trabajo, ¿cuáles serían tus métodos de selección? ¿Ponderarías la técnica o la confianza? ¿La excelencia superaría a la experiencia? ¿Vincularías a tus amigos o a los mejores? ¿Prefieres la apariencia sobre la eficiencia? Elegir es un asunto existencial, prioritario, urgente y determinante. Lo que escojas marcará tu destino, definirá la ruta y creará tus planes. ¿Ya sabes por quién vas a votar?

Una buena decisión premia al cambio sobre la continuidad cuando todo va mal; puede ser mucho mejor y está demostrado que seguir con lo mismo de siempre provocará resultados iguales o peores. Nunca es tarde para corregir si decides acompañar la coherencia. Ese es el primer parámetro de la oración que provoca milagros. La fe sumada a la acción genera la transformación. Restaurar, Renovar, Replantear, Resolver y Restablecer son las 5R de la mejor elección.

El afecto sabe honrar la probidad, inspira la idoneidad y estimula la dignidad. La lealtad es el conector perfecto entre la nobleza y la felicidad. Provoca el fervor popular, la aprobación y el respaldo de las mayorías a partir de la fidelidad demostrada de tus convicciones. La evidencia de tu decencia sabe alejar la egolatría de las fantasías creadas por los difusores de la mentira. El amor que das se multiplica en las preferencias.

Acerca a los que estuvieron desde el principio contigo. A esas personas que te acompañaron en la mesa cuando nació el sueño y nadie creía que fuese posible; a los que se quedaron, lucharon, dejaron amigos o aliados y hasta intereses personales por estar a tu lado en una causa común. Si además tienen un gran perfil, mayor capacidad y poseen el talento suficiente para tomar buenas decisiones, merecen celebrar la victoria y acompañarte en los nuevos retos que asumirás. Agradecer es el primer paso para convencer.

‘Votafecto’ es la acción de elegir desde el amor a la excelencia, el acierto del reconocimiento, la seguridad soportada por la protección a la confianza y la estimación del talento asociado con la amistad. Es la modestia de la nobleza acompañada de la honestidad. La lealtad original del sentimiento genuino. La virtud de quienes defienden la patria, la nación y la humanidad. La motivación del corazón amante de la verdad.

Decídete por el mejor, acércate al equipo que acompaña tus principios, fomenta tus valores, protege tu identidad y refuerza tus tradiciones. La seriedad no pelea con el humor. La alegría sabe honrar al dolor y la justicia triunfará junto a la prosperidad.

¡Colombia será El ‘Tigre’ de Occidente! ¡Se escucha un grito nacional! ¡Abelardo Presidente!

@JulioCesarHT