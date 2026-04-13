La Contraloría General de la República advirtió este lunes que únicamente el 19 % de las aeronaves de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) cuenta con póliza de seguro vigente. Este fue uno de los hallazgos de las actuaciones adelantadas por el ente sobre el sector defensa a raíz del accidente del avión militar ocurrido el pasado 23 de marzo en el municipio de Puerto Leguízamo, Putumayo.

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De hecho, la Contraloría aseguró a través de un comunicado que sus actuaciones permitieron establecer que la aeronave tipo C-130 Hércules, matrícula FAC 1016, accidentada en Puerto Leguízamo (Putumayo), no contaba con póliza de seguro vigente al momento del siniestro.

Advirtió en ese sentido que, desde la perspectiva fiscal y de la gestión del riesgo, esta situación “impacta los mecanismos de transferencia del riesgo y expone al Estado a asumir directamente los impactos económicos derivados del evento, incluyendo eventuales obligaciones indemnizatorias”.

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Según el ente de control, aunque el presupuesto del sector defensa ha presentado una tendencia creciente en las vigencias 2024, 2025 y 2026, “dicho incremento no ha resultado suficiente para atender de manera integral las necesidades estructurales del sector, particularmente en materia de modernización, mantenimiento de aeronaves, reposición de equipos y fortalecimiento de la gestión del riesgo”.

Una de las causas, apunta la Contraloría, sería la alta participación del gasto de funcionamiento frente al componente de inversión, lo que ha limitado el fortalecimiento de capacidades estratégicas y la adopción de esquemas robustos de mitigación de riesgos.

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“Aunque en la vigencia 2026 se observa una recuperación del componente de inversión, se requiere que este comportamiento sea sostenido y responda a una planeación estructural orientada a garantizar la seguridad operacional, la protección del personal y la adecuada administración de activos estratégicos”, se lee.

En el marco de sus actuaciones de control fiscal, el ente alertó sobre riesgos estructurales que inciden en la sostenibilidad del sector defensa, entre los cuales se destacan el rezago en la inversión en tecnología e innovación, el riesgo fiscal asociado al régimen pensional de la Fuerza Pública, cuyos pasivos podrían superar los $140 billones, y la restricción de recursos del sector.

“En particular, el análisis del aseguramiento de la flota aérea permitió establecer que únicamente el 19 % de las aeronaves de la Fuerza Aeroespacial Colombiana se encuentran actualmente aseguradas, lo que evidencia una brecha significativa en la cobertura de riesgos”, detalló la Contraloría.

Agregó que en auditorías se han identificado debilidades en la gestión del riesgo asociadas al aseguramiento de aeronaves, entre ellas la subestimación del riesgo en aeronavescon mayor y menor exposición a eventos adversos.

Por esta situación expresó preocupación por las implicaciones que la ausencia de aseguramiento puede generar frente a los mecanismos de compensación económica a favor de los tripulantes y demás miembros de la Fuerza Pública afectados por el siniestro.

En ese sentido, el órgano de control hizo un llamado a las entidades del sector defensa para: