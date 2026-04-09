Tras el accidente aéreo ocurrido el pasado 23 de marzo en Puerto Leguízamo, Putumayo, que dejó un saldo de 69 uniformados fallecidos y 54 heridos, se conoció nueva información que aumenta las dudas sobre la investigación del siniestro.

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Según informó Caracol Radio, el avión no contaba con seguro y señaló que la “FAC advirtió desde enero de 2026 un déficit de $258.000 millones para cubrir toda la flota. El Estado tenía conocimiento del riesgo, pero no se destinaron los recursos necesarios”.

Este reporte se conoce apenas dos días después de que la Comisión Sexta del Senado realizara un debate de control político sobre el accidente, en el que el general Carlos Fernando Silva Rueda, comandante de la Fuerza Aeroespacial de Colombia, indicó que antes de finalizar abril se consolidará el informe preliminar de la investigación. Durante la sesión, no se abordó el estado del seguro de la aeronave.

Asimismo, en las últimas dos semanas, las explicaciones oficiales sobre el avión se han centrado en aspectos técnicos, destacando que la aeronave podía continuar operando por más de 40 años gracias a los mantenimientos realizados.

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Por otro lado, el medio El Tiempo consultó a la FAC sobre lo difundido por la emisora y señalaron que “están averiguando la información”.

El comandante indicó que se solicitó la cooperación de entidades estadounidenses para esclarecer las causas del siniestro. Personal de Lockheed Martin, fabricante del avión; de Rolls-Royce, fabricante del motor; y de TCG, operador logístico para repuestos, ya acudieron al lugar del accidente para realizar las primeras inspecciones.

El general Silva Rueda añadió que Colombia actualmente tiene siete aeronaves C-130, de las cuales dos están en proceso de retiro por los altos costos de mantenimiento. En cuanto al FAC 1016, que tenía seis años de servicio, contó con mantenimientos mayores y menores y mantenía su certificación de vuelo vigente.

“70 países del mundo operan actualmente los más de 1.200 aviones C-130 que están en servicio. 68% de la flota mundial de ‘Hercules’ tiene la misma edad que el FAC 1016”, expresó.

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También, Pedro Sánchez, ministro de Defensa, afirmó que “no es cierto que durante este gobierno se haya reducido la flota de la Fuerza Pública. Colombia tiene la flota más operativa de Latinoamérica, con un promedio de 667 aeronaves en el periodo de este Gobierno”.

El ministro destacó que una tripulación de la FAC nunca abordaría una aeronave insegura, buscando así desmentir versiones que afirmaban que el FAC 1016 no contaba con los protocolos de mantenimiento al día.

Finalmente, el comandante del Ejército, general Royer Gómez Herrera, precisó que de los 52 uniformados del Ejército que resultaron heridos, tres permanecen en el Hospital Militar, cinco se recuperan en el Batallón de Sanidad Militar, y 44 ya recibieron el alta y cumplen con su período de incapacidad.

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