Luego de que el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informara sobre una operación de las Fuerzas Militares en las últimas horas en contra del frente 36 de las disidencias de las Farc en Briceño, Antioquia, se conoció que en los combates murió un menor de edad que presuntamente pertenecía al grupo guerrillero.

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El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, fue quien dio a conocer la información, mediante una publicación en su cuenta de X.

“Antioqueños: me informan que murió un menor de edad en medio de combates en zona rural de Briceño entre el Ejército y las disidencias farc al mando de Calarcá y su sicario alias Chalá. Lamento informar que se trata de un joven de 17 años, que tenía el alias de El Burro. Estos criminales continúan reclutando a niños y menores de edad, bajo la sombrilla cómplice de la paz total”, se lee en la publicación del gobernador.

De acuerdo con lo informado por el ministro Sánchez, se trató de una operación de las Fuerzas Militares en coordinación con la Fiscalía. En el hecho murió una integrante de la estructura criminal, y también habrían resultado heridos alias Chalá y alias Macho Viejo, quienes son señalados de ser los responsables del asesinato del periodista Mateo Pérez el pasado 5 de mayo.

El ministro indicó que también señalados de aterrorizar, asesinar, extorsionar y reclutar menores para la violencia.

“Estos dos peligrosos delincuentes heridos en la operación militar, habrían sido llevados hacia Puerto Valdivia buscando atención médica, con apoyo de colaboradores de esta organización de la muerte”, se lee en el comunicado del jefe de la cartera de seguridad.

Agregó el funcionario que actualmente las autoridades ofrecen una recompensa por información que permita ubicar y capturar a los cabecillas de esta estructura criminal terrorista del 36.

Detalló que por Alias Primo Gay se ofrece hasta $640 millones; por alias Chalá hasta $500 millones; por ‘Macho Viejo’ hasta $100 millones, por Alias Lobo hasta $100 millones; y por ‘Santiago’ hasta $100 millones.