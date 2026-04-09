Las elecciones legislativas en Colombia suelen dejar una estela de incertidumbre que solo se despeja en los despachos del Consejo Nacional Electoral (CNE). En este 2026, el departamento del Chocó se ha convertido en el centro de un intenso pulso político por una de sus dos curules en la Cámara de Representantes, una situación que, según reportó la Revista Semana, ahora deberá ser resuelta por la sala plena de la autoridad electoral tras un empate de criterios entre sus delegados.

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El conflicto se originó a raíz de las discrepancias surgidas durante el conteo de votos de los comicios del pasado 8 de marzo. Aunque el departamento tiene asegurados dos escaños en la Cámara, uno de ellos permanece en el limbo debido a que dos delegados del CNE emitieron conceptos opuestos sobre quién debería ocupar el puesto.

Mientras uno de los funcionarios sostiene que la victoria pertenece a Astrid Sánchez Montes de Oca, candidata del Partido de la U, el otro asegura que el escaño corresponde a Gilder Palacios Mosquera, quien representa la coalición entre el Partido Conservador y el Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais).

Las campañas de ambos aspirantes han presentado argumentos técnicos para defender sus resultados. El equipo de Sánchez Montes de Oca defiende una ventaja de 446 votos, mientras que Palacios Mosquera ha solicitado formalmente el descuento de 350 sufragios a su contendora, alegando fallas críticas en el procesamiento de los datos.

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El candidato de la coalición Conservador-Mais sostiene que existió una desconexión entre lo registrado por los jurados y lo contabilizado finalmente en el sistema.

“Hubo un fraude porque no contaron los votos que estaban registrados por los jurados en el E-14, y no fueron tenidos en cuenta en el E-24. Es decir, en mesas donde tuve votos, no se contabilizaron y marcaron cero”, afirmó Palacios Mosquera en declaraciones citadas por el medio mencionado.

Ante la falta de consenso, el presidente del CNE, Cristian Quiroz Romero, confirmó que el organismo está gestionando este desacuerdo junto a otro caso similar en el departamento de Cundinamarca.

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Según Quiroz, los expedientes están actualmente bajo revisión de los magistrados encargados, quienes deben agotar el trámite correspondiente antes de someter la discusión a la votación de la sala plena.

Mientras se define el futuro de la representación chocoana, el CNE avanza paralelamente en el escrutinio de otras corporaciones, incluyendo los 102 escaños del Senado (100 de circunscripción nacional y 2 indígenas). La resolución de este caso será fundamental para terminar de conformar el mapa de la Cámara de Representantes en un año electoral marcado por las revisiones de actas y las disputas por la transparencia en diversas regiones del país.