Mientras que en el estadio Jaime Morón de Cartagena se disputaba el partido entre el Palmeiras y el Junior por la Copa Libertadores, a las afueras el escenario pintaba distinto: desmanes y enfrentamientos entre hinchas dejaban una estela de sangre y tragedia.

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Los disturbios entre aficionados del Real Cartagena y del Junior dejó como saldo el fallecimiento de un hombre seguidor del club barranquillero.

El hecho quedó grabado en videos en los que se ve como el hombre cae al suelo, los otros barristas, aprovechando su vulnerabilidad, se abalanzan contra él y allí le propinan por lo menos 15 puñaladas con arma blanca, mientras otro más le lanza una piedra.

Muere una persona en la avenida del consulado, al parecer por los desmanes entre los hinchas del Junior y el Real Cartagena pic.twitter.com/v38d4q6y9e — EL INFORMÁNTE CÓRDOBA 👁️🕵🏼‍♂️ (@elinformanteCor) April 9, 2026

De acuerdo a lo que ha trascendido, los enfrentamientos comenzaron pasadas las 6 de la tarde, mucho antes de que arrancara el partido entre el equipo brasilero y el ‘Tiburón’ y se extendió sobre las 11 de la noche.

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Otro de los afectados fueron dos buses en el que viajaban hinchas del equipo rojiblanco y que venía siendo escoltado por la Policía. Esta seguridad no fue impedimento para los violentos para romper vidrios de los dos vehículos y hasta pincharle una llanta a uno de ellos, al tiempo que eran intimidados.

“30 amigos, hinchas del común, no de barras, decidimos viajar a ver a Junior. Resumen de la ida a Cartagena: Vidrios partidos y llantas apuñaladas”, describió uno de los asistentes al evento en su cuenta de X.

30 amigos, hinchas del común, no de barras, decidimos viajar a ver a Junior.

Resumen de la ida a Cartagena: Vidrios partidos y llantas apuñaladas.#NoMásJuniorEnCartagena pic.twitter.com/6rEA4ps90r — Zule Ebratt V (@zuleSCOUT1) April 9, 2026

Solo la intervención del grupo antidisturbios de la Policía Nacional pudo contener las violentas escenas que se repitieron en varios sectores de la capital de Bolívar.

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De momento el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, solo se ha limitado a decir que “sobre los desmanes, tomaremos y anunciaremos medidas drásticas” sin dar mayores detalles.

El balance de la Policía Metropolitana de Cartagena tampoco ha sido revelado, se espera que el general Gelver Yecid Peña Araque, encabece una rueda de prensa este jueves en el que lo dará a conocer.

Previo al encuentro deportivo, la Metropolitana de Cartagena había anunciado el despliegue de más de 600 hombres y mujeres de la Policía Nacional para garantizar la seguridad tanto dentro como fuera del Jaime Morón. “Nuestro compromiso es garantizar un ambiente seguro antes, durante y después del partido”.