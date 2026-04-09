La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria al exdirector general de la Dirección Nacional de Inteligencia -DNI-, Jorge Arturo Lemus Montañez, por un presunto abuso de sus funciones, “al realizar ofrecimientos de beneficios que competen a las autoridades judiciales” al abogado de Diego Marín Buitrago, conocido con el alias de Papá Pitufo.

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En el auto de apertura, la Sala Disciplinaria de Instrucción señaló que en esas reuniones Lemus Montañez, en su calidad de director general de la DNI, realizó los ofrecimientos de beneficios judiciales al abogado Luis Felipe Ramírez “en el marco de la Paz Total con el propósito de facilitar la entrega en Colombia del llamado zar del contrabando” en dos reuniones sostenidas a comienzos de 2025.

De acuerdo con las investigaciones adelantadas por el ente de control, en esos dos encuentros el litigante indicó “al entonces director de la DNI que ‘Papá Pitufo’ tendría información que comprometería al Gobierno y a otras personas cercanas al presidente de la República, Gustavo Petro”.

Asimismo, el Ministerio Público solicitó a la Fiscalía General de la Nación informar si adelanta investigación por los audios de esas dos reuniones conocidos a través de medios de comunicación, y “en caso tal, practicar inspección disciplinaria al despacho en el que curse el proceso”.

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Finalmente, se ordenaron inspecciones disciplinarias a la sede de la DNI y al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, para verificar si se emitieron autorizaciones e instrucciones con el fin de buscar acercamientos con Marín Buitrago.

Los audios que comprometen a Lemus

Las reuniones, de acuerdo a lo revelado por Noticias Caracol, se llevaron a cabo a comienzos del año 2025. Señala el medio nacional que se evidencia que al menos cuatro emisarios del Gobierno se reunieron con representantes de ‘Papá Pitufo’ y que en los audios se escuchan ofrecimientos judiciales por parte de Lemus con el contrabandista.

El informe revela que Lemus sostuvo reuniones a puerta cerrada con Luis Felipe Ramírez, abogado de Marín. Se añade que en un video se ve a ambos saliendo de un restaurante en Cartagena.

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En lo difundido por Noticias Caracol se escuchan parte de los que habrían conversado algunos de los emisarios del Gobierno con los representantes de Marín, en los que se evidencian ofrecimientos para la entrega de ‘Papá Pitufo’ en Colombia, así como información que comprometería al Gobierno y a personas cercanas al presidente Petro.

Jorge Lemus: “Que el hombre venga y hable, contra quien se le dé la puta gana, y hasta donde quiera”.

Abogado de ‘Papá Pitufo’: “Ahora es que llegar él aquí, si él va a hablar de todo mejor dicho apague y vámonos. Apague y vámonos”.

Jorge Lemus: “Eso es”.

Abogado de ‘Papá Pitufo’: “No, doctor no, no no”.

Jorge Lemus: “Dígale que yo se lo dije. Y apunte que yo se lo digo”.

Abogado de ‘Papá Pitufo’: “Listo, perfecto. No, no, yo se lo digo, es que sencillamente, llegar a hacer eso es armar una hecatombe”.