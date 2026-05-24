Otty Patiño, alto comisionado para la Paz, reveló que alias Calarcá, cabecilla de una de las disidencias de las Farc que mantienen conversaciones con el Gobierno, estaría dispuesto a retirarse de la mesa de negociación para que se termine afectando el proceso.

Leer también: Fuerte choque entre Petro y Federico Gutiérrez por posible ingreso de dineros de ISA Perú a campañas políticas

Importante: Un soldado murió y otros 7 resultaron heridos en ataque con drones cargados de explosivos en Tibú, Norte de Santander

El funcionario, en entrevista con El Tiempo, indicó que la información la comunicó Gloria Quiceno, delegada del Gobierno en esa mesa de diálogo.

“Según me cuenta Gloria, él está dispuesto a retirarse de la mesa para no entorpecer lo que allí se sigue desarrollando”, afirmó Patiño.

Patiño reconoció en la entrevista que ‘Calarcá’ ha generado “un ruido complicado de resolver” por las denuncias y señalamientos sobre sus conductas. También defendió la continuidad del proceso y que desde el Gobierno no quieren que las acusaciones en contra de una sola persona terminen afectando toda la negociación.

“Cualquier miembro de la mesa podría retirarse por voluntad propia o porque lo solicite el Gobierno para poder avanzar”, señaló.

Sobre la decisión del Consejo de Estado de reactivar la orden de captura contra alias El Montañero, uno de los siete cabecillas del Valle de Aburrá, en el departamento de Antioquia, Patiño dijo: “Nosotros no solamente no nos oponemos, sino que coadyuvamos a que la justicia opere con las personas que, además de seguir delinquiendo, no tienen la voluntad de paz”.

El alto comisionado también defendió la creación de las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) porque se trata de una herramienta clave para hacer “irreversibles” los procesos de paz, así como para avanzar hacia la desmovilización gradual de los grupos armados.

Aseguró que estas zonas estarán diseñadas para fortalecer la presencia institucional del Estado, además de que contarán con el acompañamiento de organismos como la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos (MAPP/OEA), la Iglesia y varios países internacionales.