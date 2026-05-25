En desarrollo de acciones operativas en contra de las estructuras armadas ilegales que delinquen en el departamento del Magdalena, en especial cometiendo delitos de gran impacto negativo en la ciudadanía, la Policía Nacional aprehendió a ocho señalados miembros del Clan del Golfo.

Los operativos que permitieron las detenciones se dieron en los municipios de Algarrobo, El Difícil, Santa Ana, Aracataca y Chibolo, donde además fueron incautadas cuatro armas de fuego, municiones, estupefacientes, panfletos y dinero en efectivo.

Policía del Magdalena

Los capturados, que están a órdenes de la Fiscalía, son señalados de dinamizar actividades de extorsión y homicidio en las poblaciones antes mencionadas.

Sobre estas capturas el comandante del Departamento de Policía Magdalena, coronel Alexánder Martín Eljadue, anunció que “seguiremos actuando con firmeza y determinación contra la delincuencia en el Magdalena, trabajando de la mano con la comunidad y las demás autoridades para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos”.