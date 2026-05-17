Se van conociendo más detalles de la masacre perpetrada en el corregimiento de Palmira, en Puebloviejo, Magdalena, en la madrugada del domingo 10 de mayo, que dejó cinco personas muertas y una más herida.

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La Policía del Magdalena informó que por este hecho ya fueron capturados cinco sospechosos, que habrían sido los que accionaron armas de fuego en contra de las víctimas.

De acuerdo con el informe preliminar de las autoridades fueron aproximadamente 10 los atacantes los que llegaron en cinco motocicletas al lugar y dispararon indiscriminadamente contra un grupo de personas que departían en la vía pública.

Los capturados fueron identificados como Maycol Manuel Ochoa Pérez; Elías Moisés Orozco Orozco; Deimun de Jesús Pacheco Ojeda; Kaleth Arbey Ramos Niebles (alias Kaleth); y Jhon Mauro Sandoval Montaño (alias Mauro), todos presuntos integrantes de las denominadas Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), conocidas también como ‘Los Pachenca’.

Ahora, la Fiscalía General de la Nación informó este domingo 17 de mayo el aseguramiento en centro carcelario para estos cinco sujetos.

“De acuerdo con los elementos materiales probatorios, estos hombre llegaron en motocicletas a un establecimiento de comercio y ubicaron a las víctimas, quienes estaban en el lugar departiendo y en estado de indefensión”, se lee en el comunicado.

Captura de video La Fiscalía envía a la cárcel a los cinco presuntos responsables de la masacre en Puebloviejo, Magdalena.

El ente acusador señaló que posteriormente, “les habrían disparado y escapado del lugar. Minutos después unidades de la Policía Nacional capturaron a los señalados agresores. Durante el procedimiento les incautaron armas de fuego, munición y los vehículos utilizados para movilizarse”.

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Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales les imputó, según su posible participación, los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Los procesados no aceptaron los cargos y recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario.