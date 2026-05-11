La masacre que se registró la madrugada de este domingo 10 de mayo en el parque principal del barrio La Esperanza del corregimiento Palmira, jurisdicción del municipio de Pueblo Viejo, en el departamento del Magdalena y que cobró la vida de cuatro miembros de una misma familia ha sido atribuida, preliminarmente, a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), también conocidas como ‘Los Pachencas’.

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Así se desprende de las informaciones oficiales entregadas por el coronel Jaime Hernán Ríos Puerto, comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, quien indicó que de los cinco capturados hay tres que son sicarios de las ACSN.

“De acuerdo con las indagaciones preliminares estas personas al parecer serían integrantes de la estructura criminal Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, y entre ellos se encuentran los alias Kaleth ‘Mauro’ y ‘Maycol’, que tendrían una trayectoria de más de 10 años en la estructura, cumpliendo el rol de sicarios y reclutadores”.

Los privados de la libertad que deberán responder por los delitos de homicidio y porte ilegal de armas de fuego son Maycol Manuel Ochoa Pérez, Elías Moisés Orozco Orozco, Deimun de Jesús Pacheco Ojeda, Kaleth Arbey Ramos Niebles y Jhon Mauro Sandoval Montaño, a quienes les incautaron revólveres y los señalan como sicarios de las ACSN.

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El oficial sostuvo que la captura se produjo porque “en el desarrollo de labores de patrullaje los uniformados escucharon unas detonaciones; mediante una reacción inmediata fueron capturados cinco sujetos, a quienes se les halló en su poder dos armas de fuego tipo revólver.”

Invitó a la comunidad a continuar denunciando cualquier hecho que afecte la tranquilidad a través de las líneas de emergencia 123 y garantizan absoluta reserva.