Un duro golpe a las economías ilegales de las estructuras armadas al margen de la ley que delinquen en la ciudad de Santa Marta propinaron las unidades del Gaula de la Policía Metropolitana al capturar a alias ‘Leonardo’, a quien un juez envió a la cárcel.

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Se trata de un integrante de las autodenominadas Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN) al que le atribuyen estar extorsionando a los comerciantes de la ciudad de Santa Marta.

Cumplía el rol de dinamizador de cobros ilícitos al gremio de comerciantes del sector centro y el mercado público.

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De acuerdo con las investigaciones adelantadas por la Policía, alias ‘Leonardo’ al parecer exigía a sus víctimas el pago de 400 mil pesos como cuota inicial, además de 200 mil pesos mensuales, a cambio de permitirles ejercer su actividad comercial y no atentar contra ellos y sus negocios.

Al momento de la detención a ‘Leonardo’ le hallaron e incautaron dinero en efectivo y otros elementos que fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación que los hizo valer ante un juez que lo envió a prisión.

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Sobre esta detención el coronel Jaime Hernán Ríos Puerto, comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, sostuvo que continuarán adelantando acciones operativas para contrarrestar este tipo de conductas delictivas y fortalecer la seguridad ciudadana, al tiempo que hizo un llamado a denunciar cualquier hecho relacionado con la extorsión a través de la línea gratuita 165, y recordó que en lugar de pagar extorsión deben denunciar.