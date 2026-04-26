En desarrollo de planes operativos adelantados por la Policía del Magdalena en contra del Clan del Golfo fueron capturados cuatro señalados integrantes de esta estructura armada ilegal.

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A los detenidos durante diligencias de allanamiento y registro los señalan de ser autores del delito de extorsión, que es una de las economías ilegales con las que se sostiene el Clan del Golfo.

Uno de los cuatro aprehendidos es alias ‘Samuel’, a quien ubicaron en la vereda San Gil del municipio de Fundación, cuando pretendía recibir $12 millones producto de una extorsión a una empresa bananera. Durante el procedimiento este resultó lesionado tras un intercambio de disparos con la Policía Nacional que se paso le incautó un revólver y munición calibre 38.

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Alias ‘Samuel’ tendría una trayectoria criminal de aproximadamente dos años, dinamizando extorsiones en Zona Bananera y Fundación.

Por su parte en el corregimiento Santa Rosa de Lima, también de Fundación, fue capturado en flagrancia alias ‘Fredy’. Lo sorprendieron portando una escopeta y munición. Presuntamente se desempeña como jefe de punto, encargado de alertar sobre movimientos de la Fuerza Pública en la zona.

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En Nueva Granada, en diligencia de registro y allanamiento, capturaron a alias ‘Alvarito’, a quien le incautaron un revólver y munición calibre 38, además panfletos alusivos al Clan del Golfo. Estaría vinculado a extorsiones a comerciantes de hasta 2 millones de pesos.

Por último, en Algarrobo, fue detenido alias ‘Sixto’ portando munición de fusil y revólver, así como panfletos y un celular con información relevante. Presuntamente realizaba extorsiones hasta por $10 millones en varios municipios del Magdalena.

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El comandante del Departamento de Policía Magdalena, coronel Alexánder Martín Eljadue, sostuvo que “estos resultados son producto del trabajo articulado de inteligencia e investigación criminal que nos permite afectar de manera directa las finanzas del delito de extorsión. Seguiremos adelantando acciones contundentes para proteger a nuestros comerciantes, empresarios y comunidad en general”.