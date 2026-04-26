El sueño de Leiner Andrés Torres Mejía era ser un gran jugador de fútbol, por ello desde los 8 años, inició de manera formal en escuelas de este deporte alcanzando a participar en diferentes torneos en Valledupar y en otras ciudades del país. Con esto alcanzó varias medallas y trofeos, que hoy su madre Rosa Isabel Mejía Salgado guarda como un gran tesoro.

Leer también: Tensa calma en el Cesar: ola de homicidios y presencia del ‘Clan del Golfo’ desafían a las autoridades

Sin embargo, este joven de 17 años no pudo lograr su anhelado sueño, debido a que el 24 de marzo pasado murió en medio de un tiroteo producto de la violencia y delincuencia con que tienen que lidiar los residentes de la urbanización Nando Marín, en el sur de Valledupar, lo cual le costó la vida.

De acuerdo con el testimonio de Mejía Salgado, el día de los hechos su hijo ya estaba acostado junto con ella, pero recordó que debía buscar un dinero porque para ese entonces estaba trabajando en una máquina de apuestas conocida como ‘keno’.

“Me dijo: ‘mami voy a buscar el dinero que me deben porque mañana debo entregar cuentas a las 7:00 de la mañana y no la voy a tener completa’. Eso fue lo último que hablamos de repente escuchó los tiros y salgo a ver dónde estaba mi hijo, no pasaron ni 15 minutos, cuando yo llego al lugar me dicen que pasó un hombre en una motocicleta retando a las personas gritando y haciendo tiros. Al preguntar por mi hijo ya se lo habían llevado en una moto al hospitalito de San Martín”, relató Rosa Isabel.

Destacó que su hijo no hacía parte de pandillas, no tenía problemas con nadie, no se involucraba en conflictos y de eso pueden dar fe los vecinos del sector. “Él era un niño que apenas había terminado su bachillerato, estaba reuniendo para llevarme a Santa Marta de cumpleaños, quería ser futbolista y ya lo estaban mirando para eso”.

En todo este caso Rosa Isabel Mejía Salgado pide a la justicia que el crimen no quede en la impunidad, que la Fiscalía investigue y que el responsable del asesinato de su hijo sea capturado.