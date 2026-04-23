Luego de varias mesas de seguridad y planificación, la Alcaldía de Valledupar anunció que fue diseñada una estrategia de seguridad en coordinación con diferentes entidades para el desarrollo de la versión 59 del Festival de la Leyenda Vallenata, en homenaje a Israel Romero, Rafael Orozco y El Binomio de Oro, que inicia desde este sábado 25 de abril, con el desfile de Jepp Willys Parranderos, cuyas festividades y eventos van hasta el 2 de mayo.

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En ese sentido, uno de los principales componentes será la presencia de más de 1.500 uniformados de la Policía Nacional, incluidos 300 adicionales que llegarán a la ciudad, apoyados con tecnología como drones y sistemas de videovigilancia. A esto se suma el trabajo de la Secretaría de Seguridad y Convivencia, con más de 40 agentes, y el operativo de la Secretaría de Tránsito con 50 reguladores, 20 guías viales y 25 unidades de la Policía de Tránsito.

Al dispositivo institucional se integrará el apoyo del Ejército Nacional, Fiscalía, Bomberos Voluntarios, Cruz Roja, Defensa Civil, ICBF, Migración Colombia, entre otros que estarán ubicados en puntos estratégicos como el Parque de la Leyenda Vallenata, el Balneario Hurtado, la plaza Alfonso López, parque Los Algarrobillos y los accesos a la ciudad.

Las autoridades destacaron que se implementará un componente preventivo con campañas pedagógicas orientadas a la convivencia y el autocuidado, junto con la instalación del Puesto de Mando Unificado (PMU), que permitirá una reacción inmediata ante cualquier eventualidad.

También se activará el plan de emergencia con más de 120 integrantes de Oficina de Gestión del Riesgo, Espacio Público y el sector salud, como la red hospitalaria que entrará en alerta amarilla desde el 27 de abril.

El Balneario Hurtado, que tendrá restricciones para bañistas después de las 6:00 de la tarde, contará con un punto especial de atención con salvamento acuático, Defensa Civil y Cruz Roja, reforzando la seguridad de turistas y visitantes.

“Este es un esfuerzo articulado entre todas las autoridades y organismos, orientado a brindar tranquilidad a la ciudadanía y a los visitantes. Asimismo, se contará con 300 policías adicionales que llegarán a la ciudad como apoyo, para un total de 1.500 uniformados, durante los días de la fiesta más grande e importante de Valledupar”, manifestó el alcalde Ernesto Orozco.

Vigilancia sanitaria

Debido a la llegada masiva de personas para el Festival de la Leyenda Vallenata más la presencia activa de los propios residentes, la Secretaría de Salud Municipal ha reforzado la vigilancia en diferentes sectores, como el control en hoteles, comerciantes y operadores turísticos, al igual que acciones preventivas al virus del sarampión y la rubéola, en cumplimiento de lineamientos emitidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, tras la alerta emitida por brotes provenientes de otros países.