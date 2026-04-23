El Gobierno nacional se apresta a adoptar una serie de medidas y decisiones que permitan garantizar la soberanía energética en el país frente a un posible fenómeno de El Niño en el segundo semestre del año.

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, aseguró que se enfrentan ante un “cóctel bastante difícil”, teniendo en cuenta los impactos que generan hechos externos -como el conflicto en Irán y la guerra entre Rusia y Ucrania- para el sector energético.

“El tema energético está en el centro de la discusión pública y política por una guerra que nos es ajena, sobre la que no podemos decidir si se acaba o no, si pactamos o no, pero que sí nos repercute, lo cual también nos lleva a tomar medidas y decisiones con el propósito de garantizar más lo que llamamos la soberanía energética”, aseguró en medio de su intervención en el noveno Encuentro y Feria de Renovables Latam, que se desarrolla en el Centro de Eventos Puerta de Oro.

En ese sentido, el ministro Palma aseguró que lo que se requiere mayor cooperación entre todos los actores de la cadena energética.

“Hay medidas que estamos analizando. Estamos hablando con los gremios y tenemos un comité constante para ir revisando cuáles son las medidas que permitan mitigar todos los impactos del probable fenómeno de El Niño”, anotó.

Y agregó que desde el Ejecutivo se encuentran a la espera que -ante todos los pronósticos- haya los menores impactos: “Los fenómenos de El Niño extremos, así como los frentes fríos, que los vimos a principios de año y no los preveíamos, generan mucho sufrimiento al país”.

Frente a todo este panorama, Palma hizo énfasis en las políticas que se han adoptado en el mundo para garantizar la soberanía energética alrededor de energías renovables.

“La transición energética también es un motor de crecimiento económico. Si hay grandes inversiones en energías limpias, en transición y en descarbonización, pues seguramente también se impulsa el crecimiento del país”, resaltó el funcionario.