La candidata presidencial Paloma Valencia lanzó fuertes críticas al manejo de la empresa Air-e por parte del Gobierno nacional y rechazó la posibilidad de una sobretasa para cubrir sus pérdidas.

Valencia calificó como “una vergüenza” que, según ella, la administración no haya logrado solucionar la crisis de la compañía y, por el contrario, ahora pretenda trasladar el costo a los usuarios de la región Caribe.

“No hay derecho que no sean capaces de resolver los problemas y la solución sea clavar a los que ya están clavados”, afirmó.

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Frente a esa propuesta aseguró que, de llegar a la Presidencia, implementaría medidas distintas para aliviar la carga de los ciudadanos. Entre ellas, mencionó asumir parte de las pérdidas reflejadas en las facturas con el objetivo de reducir hasta en un 30 % el valor del servicio de energía.

A su vez, planteó destinar recursos a las generadoras eléctricas del Caribe para mejorar la red y avanzar en la construcción de nueva infraestructura de transmisión en la región.

Sus declaraciones se dan en medio del debate por la crisis del servicio de energía en la región Caribe y las alternativas que estudia el Gobierno para garantizar la sostenibilidad de Air-e sin afectar de manera desproporcionada a los usuarios.

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Cabe recordar que el viceministro de Energía, Víctor Paternina, informó este miércoles que en los próximos días se publicará una resolución para reglamentar el cobro de una sobretasa que cubra parte de la deuda que agobia a la empresa Air-e, que actualmente se encuentra intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos.

De acuerdo con el funcionario, el cobro de 8 pesos por kilovatio/hora consumido se hará efectivo a los usuarios de los estratos 4, 5 y 6, así como industriales y comerciales, de todo el país. De esta manera se busca recaudar alrededor de $235 mil millones en lo que resta del año.