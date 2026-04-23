A menos de seis semanas de la primera vuelta presidencial, los miembros del Partido Liberal se encuentran a espera de las directrices del Directorio Nacional frente al candidato que brindarán su apoyo en este camino con miras a la Casa de Nariño.

A pesar de esto, para algunos militantes de esta colectividad son claros los aspectos que debe priorizar el próximo mandatario de los colombianos en su plan de desarrollo, siendo la energía uno de los principales temas a abordar.

Camilo Torres Villalba, senador electo por las toldas rojas, se refirió al tema en medio del 9° Encuentro y Feria Renovables Latam, que se desarrolla hasta este viernes en el Centro de Eventos Puerta de Oro de Barranquilla.

“Esperamos que el próximo presidente, sea quien sea, atienda la crisis energética del Caribe. En la región se requieren inversiones importantes para garantizar la seguridad energética, para que podamos aprovechar nuestro potencial e impulsar la transición energética”, expuso.

En ese sentido, resaltó que es muy importante que este tipo de discusiones se den en la ciudad, permitiendo que distintos sectores se encuentren y analicen la situación actual del sector para consolidar hojas de ruta.

“Considero que la transición energética no es un discurso, es algo necesario. Es una realidad que se debe dar en Colombia. Sin duda, esto debe estar amarrado a la seguridad energética, para garantizarles a los colombianos que no habrá golpes para sus bolsillos”, agregó.

Indicó que desde el Senado de la República impulsará, en el próximo periodo legislativo, una serie de iniciativas para garantizar tarifas más justas e incentivos para las apuestas que impulsan energías más limpias.

“Tenemos que prepararnos como región, como país, para lo que se viene. Sin duda, debemos garantizar una diversificación de las diferentes fuentes de generación de la energía y así resguardar un servicio vital para todos”, anotó.

Otras voces

Para Ana Cristina Rendón, gerente de FISE, la transformación del sector dejó de ser una aspiración para convertirse en una realidad que exige decisiones oportunas, inversión, innovación y, sobre todo, articulación entre todos los actores.

“Las energías renovables son fundamentales para la confiabilidad, competitividad y diversificación del sistema, y espacios como este encuentro permiten conectar la oferta con la demanda y traducir esas conversaciones en proyectos concretos y oportunidades de negocio”, resaltó.

Mientras que Daniel Díaz, director ejecutivo del Consejo Mundial de Energía (WEC Colombia), anotó que “durante años la transición energética se abordó principalmente como una agenda ambiental, pero hoy el mundo tiene su mirada puesta en la seguridad energética. El reto no es escoger una tecnología sobre otra, sino integrarlas”.