Las denuncias de la exdirectora del Dapre, Angie Rodríguez, sobre una red de corrupción dentro del Estado ya tienen sus primeras consecuencias políticas. A debate de control político ya fueron citados Daniel Rojas, ministro de Educación, y Carlos Carrillo, director de la UNGRD.

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El congresista Eduar Triana fue quien radicó la solicitud de debate de control político en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes.

Hay que recordar que, de acuerdo a lo denunciado por Rodríguez, ella fue la que detectó la falsedad del título de Juliana Guerrero, cuando se postuló al cargo de viceministra de la Juventud. En sus declaraciones dijo que Carlos carrillo tiene un espía en la entidad que ahora dirige Rodríguez, el Fondo de Adaptación, con la finalidad de hacerle daño.

Rodríguez también dijo que existe dentro del Gobierno un entramado criminal de al menos 20 personas, que serían muy cercanas al presidente Gustavo Petro. Mencionó que Juliana Guerrero maneja el poder “en la sombra”, sin tener cargo en el gobierno y que Carrillo estaría confabulado con el jefe de Despacho del jefe de Estado, Raúl Moreno.

En el caso de Rojas, fue citado para que explique cómo va el caso de investigación por el título falso de Juliana Guerrero emitido por la Universidad de San José.

Por su parte, Carrillo deberá responder sobre la inversión de cerca de 1 billón de pesos de la UNGRD para la prevención de catástrofes en la región de la Mojana.