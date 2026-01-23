El Gobierno nacional desarrolló este viernes una jornada institucional en el municipio de Malambo, en la que se anunciaron acciones para fortalecer el derecho a la educación y a una alimentación escolar digna con el Programa de Alimentación Escolar (PAE).

La jornada contó con la presencia del ministro de Educación Nacional, Daniel Rojas Medellín; el director de la UApA, Sebastián Rivera Ariza; y la alcaldesa de Malambo, Yenis Orozco Bonett.

Durante el encuentro se confirmó que, para la vigencia 2026, Malambo tendrá cobertura total del PAE, garantizando que el 100 % de los estudiantes matriculados en instituciones educativas oficiales reciban alimentación escolar.

“Garantizar el derecho a la alimentación escolar implica mirar toda la cadena. No es un favor ni un regalo, es un derecho. Así como niñas y niños tienen derecho a recibir un plato de comida todos los días en su colegio, quienes hacen posible ese trabajo también tienen derecho a la formalización laboral, a un salario digno y a condiciones justas”, afirmó el ministro Rojas Medellín.

Además de la cobertura, se destacó un aumento histórico de la inversión para la operación del PAE en el municipio. Para 2026, Malambo contará con $17 mil millones, lo que representa un crecimiento del 557 % frente a 2022.

Por su parte, la alcaldesa de Malambo, Yenis Orozco Bonett, destacó el trabajo articulado entre el municipio y el Gobierno nacional para fortalecer la alimentación escolar y avanzar hacia la cobertura total.

“Cuando yo llego en el 2024, lo primero que hice fue decir: ¿Qué podemos hacer nosotros para ir mejorando, cómo avanzamos? Nos dijeron del Ministerio: ‘ustedes deben cofinanciar’. Teníamos aproximadamente 399 millones de pesos y le hicimos la tarea. Hoy lo tenemos con 1.138 millones por recursos propios. Hoy podemos dar esta buena noticia gracias a este trabajo en equipo”, afirmó la mandataria local.

La jornada se desarrolló en la Institución Educativa Técnica Comercial Alberto Pumarejo, con la participación de autoridades nacionales, departamentales y municipales, directivos docentes, comunidad educativa y medios de comunicación.