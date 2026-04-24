Este fin de semana habrá una amplia cultural y recreodeportiva en Barranquilla para celebrar el Día de la Niñez. Así lo anunció el alcalde Alejandro Char, quien resaltó que esta población es prioridad para la administración distrital.

“Todos los días nos levantamos a trabajar por los niños, por esos ciudadanos que construirán el futuro, y reafirmo que la mejor inversión que hacemos desde la Administración es en su bienestar: con educación de calidad, alimentación oportuna, cuidados y recreación; en fin, una cantidad de programas y proyectos que tenemos dedicados a ellos. Así cuidamos de nuestros niños barranquilleros”, afirmó.

Desde las 2:00 p.m., en el Gran Malecón, sector Pabellón de Cristal, se cumplirá una jornada de rumba kids, elaboración de cupcakes para minichefs, biblioteca móvil, obra de títeres, pintucaritas, peinados y trenzas, juegos tradicionales, desfile de moda infantil, actividades de cuidado ambiental con entrega de semillas y desparasitación de mascotas.

En dicho espacio también se desarrollará la actividad infantil Guardianes de las abejas, a las 4:00 p.m. en ObleAntojo, seguida a la misma hora por una clase abierta de salsa casino en el Escenario del Río.

Para el domingo 26, las actividades continúan con La maleta mágica: cuentos para niños y niñas, a las 4:00 p.m. en el sector recreodeportivo El Mundo de Rinrín, y culminan con la conmemoración del Día Internacional de la Danza, que incluirá muestras artísticas de Prodanza en la zona baja gastronómica, a partir de las 4:00 p.m.

También se cumplirá la actividad ‘Estoy en la Jugada’ en el Museo a Cielo Abierto, entre las 4:00 p.m. y las 7:00 p.m. Los asistentes podrán disfrutar de juegos tradicionales, activaciones culturales y experiencias participativas diseñadas para recuperar el espíritu de jugar en la calle.

Otras de las actividades corresponden al taller de danza ‘Casas a la calle’, en la IED Lestonac, de 8:00 a. m. a 11:00 a. m. y el Club de lectura ‘Aventureros’, de la Fundación The Children, a partir de las 8:00 a. m., en la Biblioteca Distrital Las Gardenias.

Para los amantes del deporte recreativo, la Secretaría de Recreación y Deportes tiene en agenda una serie de disciplinas para disfrutar este fin de semana, como el Festival Mar y Playa en Puerto Mocho, este sábado y domingo, desde las 6:00 a. m.

Estas son otras de las actividades que se cumplirán en la ciudad durante el fin de semana:

Sábado 25

• Sesiones funcionales de actividad física

Gran Malecón- 6:00 a.m.

• Campamento de fútbol

Polideportivo La Magdalena - 8:00 a.m.

• Festival de gimnasia

Sugar Baby Rojas - 8:00 a.m.

• Jornadas recreativas

Calle 9 #50A, Barlovento- 2:00 p.m.

• Festival recreativo

Carera 3A sur con calle 46K, Las Palmeras- 3:00 p.m.

Domingo 26

• Interlocalidades

La Victoria -8:00 a.m.

• Festival de tenis de mesa

Sugar Baby Rojas - 8:00 a.m.

• Festival Fútbol Playa

Gran Malecón- 3:00 p.m.

• Retos lúdicos recreativos

Carrera 64 entre calle 68B y 69, barrio San Francisco - 3:00 p.m.

• Juegos tradicionales

Ciudadela 20 de Julio

Calle 47 entre 1 sur y 3 sur, parque Virgen del Carmen - 2:00 p.m.