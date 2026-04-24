Barranquilla y el Atlántico se consolidan como referentes nacionales de crecimiento económico, innovación y transformación social. Así lo aseguró José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial del candidato Abelardo De la Espriella, durante su intervención en el evento ‘El país que queremos construir con el Caribe como protagonista, organizado por el Comité Intergremial del Atlántico.

En su intervención, la fórmula vicepresidencial de De la Espriella destacó que la región “se anticipó” al modelo de desarrollo que buscan implementar en todo el país.

En ese sentido, afirmó que cada visita al departamento reafirma su admiración por el tejido empresarial local y su capacidad productiva.

“Cuando hablamos de una Colombia milagro y un Atlántico milagro, este territorio ya dio el paso adelante. Hoy es un ejemplo que el país debe seguir”, señaló.

Restrepo resaltó que en municipios como Repelón evidenció experiencias exitosas en el sector agroproductivo, donde la asociatividad, el acceso a tecnología y financiamiento han permitido que campesinos se reconozcan como “emprendedores del campo”. A su juicio, este modelo debe replicarse a nivel nacional para fortalecer la economía rural.

Asimismo, destacó el posicionamiento de Barranquilla en sectores basados en conocimiento como software, ingeniería, arquitectura, call centers y servicios de salud, señalando que la ciudad ya avanza en una economía digital que forma parte de la propuesta de su campaña para varias regiones del país.

En materia industrial, Restrepo subrayó el avance de la ciudad en industria 4.0 con vocación exportadora, así como el desarrollo de energías renovables. En ese punto, criticó los retrasos en proyectos energéticos y de infraestructura por trámites ambientales y falta de coordinación institucional, mencionando específicamente obras clave para el Atlántico como el canal del Dique, el dragado del canal de acceso y la doble calzada Barranquilla–Cartagena.

“Si los recursos están, los proyectos deben avanzar. No podemos permitir que el desarrollo del país se frene por trabas innecesarias”, afirmó, al tiempo que propuso una “revolución del destrabe” para simplificar trámites en entidades como el Invima, la Dian y las autoridades ambientales.

El exministro también hizo énfasis en el potencial turístico de Barranquilla, destacando la transformación urbana visible en espacios como el Malecón del Río y el impacto de la cultura en la proyección internacional de la ciudad.

En su intervención, Restrepo planteó que el país enfrenta un complejo panorama fiscal, con aumento del déficit y de la deuda pública, lo que obligaría, según su visión, a un recorte significativo del gasto público y a una mayor descentralización de recursos hacia las regiones.

Finalmente, insistió en que la región Caribe tiene una oportunidad histórica de llegar a la Presidencia después de más de un siglo sin representación directa, y aseguró que su fórmula busca responder a las necesidades del territorio.

“Barranquilla y el Atlántico representan lo que queremos para Colombia: una economía dinámica, basada en la iniciativa privada, la innovación, la infraestructura y el desarrollo social. Este territorio demuestra que sí es posible construir un país más próspero”, concluyó.