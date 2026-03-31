El movimiento Defensores de la Patria, liderado por el candidato Abelardo De la Espriella, lanzó este martes una advertencia sobre los efectos que podrían tener los recientes cuestionamientos a la autonomía del Banco de la República, en medio del debate por la política económica del Gobierno petro.

En este sentido, el exministro José Manuel Restrepo alertó que cualquier intento de debilitar la independencia del banco central representa un riesgo para la democracia y la estabilidad económica del país.

En el documento, el movimiento respalda la idea de que la autonomía del emisor es clave para proteger variables como el ahorro, la inversión y el poder adquisitivo de la moneda, y cuestiona directamente al ministro de Hacienda, Germán Ávila, al considerar que su postura frente al Banco de la República es equivocada.

Asimismo, advierte que apartarse del rol constitucional de la junta directiva del banco —encargada de preservar la estabilidad de la moneda— podría enviar señales de desconfianza a los mercados y afectar la llegada de inversión al país.

El comunicado también plantea preocupaciones sobre el manejo fiscal, señalando que el aumento del gasto público y el endeudamiento pueden elevar las expectativas de inflación, con impactos más fuertes sobre la población vulnerable.

En esa línea, el movimiento sostiene que debilitar los controles institucionales podría derivar en escenarios de alta inflación y pérdida de confianza económica, e incluso advierte sobre riesgos asociados a una eventual concentración del poder monetario en el Ejecutivo.