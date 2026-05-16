La situación de seguridad en el municipio de Soledad sigue generando alerta alrededor de las extorsiones al gremio de motocarros, ya que los conductores que no se encuentren “planillados” o se nieguen a pagar la ‘cuota’ para trabajar son víctimas de intimidaciones como el robo de sus vehículos.

Mario Jiménez*, quien se dedica al oficio desde hace 10 años, contó a EL HERALDO que ya no se puede trabajar en ningún espacio del municipio por el temor a las represalias de las bandas criminales.

“Eso es un mal actuar de ellos, porque están ahora implementando unas planillas para establecer un cobro a motocarros y dejarlos recoger pasajeros en las zonas comerciales; están abusando demasiado, cobran hasta $18 mil diario. Te cogen la placa y diariamente están pendientes si llegas al sector de SAO Hipódromo, Plaza del Sol u otros lugares”, dijo.

Fue enfático en que “no están dejando por fuera a nadie; si alguien llega y parquea su motocarro por un momento te van metiendo en la planilla y te buscan por el municipio o por ese tipo de zonas, es decir, a veces ni siquiera es que la extorsión se limite a trabajar fijo en esos lugares, sino que ellos reclaman el control de la zona”.

Otros como Jorge Muñoz* alertaron que hay zozobra en el gremio ante el aumento de las cuotas de extorsión.

“No solo son las planillas. Nosotros los motocarros pagamos cerca de $80 mil de manera mensual a las bandas para poder circular, y no conformes con eso ahora nos roban los vehículos y nos piden un rescate para recuperarlos y poder trabajar”.

Expuso: “El monto para recuperar tu vehículo comienza primero en $500 mil y después pasa hasta $2 millones. No podemos decir nada porque luego nos matan, y tampoco pagar porque sin vehículo no tenemos ingreso, es algo jodido por donde se le vea”.

El conductor Alfonso Durán*, por su parte, comentó que lo más probable es que esta modalidad extorsiva se expanda en las próximas semanas por otras zonas del municipio.

“Ya se tomaron SAO Hipódromo, ahora sigue Plaza del Sol y Nuestro Atlántico, nos van a dejar sin plaza para trabajar y puede que se acabe el negocio del motocarro, porque en los barrios tampoco podemos entrar y ahora nos tienen las manos atadas en las zonas más comunes”, dijo.

¿Qué dicen las autoridades?

Las versiones de las autoridades en el municipio chocan con las de algunos motocarristas. Según el Instituto de Tránsito de Soledad, no hay reportes o denuncias existentes por extorsión.

“Hasta el momento no existe una denuncia formal presentada por los motocarristas afectados, situación que dificulta el avance de investigaciones judiciales y operativos contra estas estructuras delincuenciales”, afirmó Santander Donado.

También se refirió a las versiones sobre una supuesta redada en la que habrían sido “secuestrados” 20 motocarros, indicando que las autoridades consultaron sobre el hecho, pero no encontraron información concreta ni reportes oficiales.

Mientras tanto, el secretario de Gobierno de Soledad, Carlos Valencia, reiteró que “las entidades judiciales y de Policía requieren soportes y testimonios para actuar frente a este tipo de señalamientos. Ellos son las autoridades competentes para recibir este tipo de denuncias y actuar respectivamente”.

Asimismo, Valencia aclaró que el Tránsito Municipal es la única autoridad facultada para inmovilizar motocarros cuando se presenten infracciones en las vías del municipio, descartando actuaciones irregulares por fuera de la normatividad.

Acciones de prevención

Mientras tanto, la Policía Nacional viene desarrollando acciones para prevenir el delito en el marco de la lucha frontal contra la extorsión que vienen sufriendo los motocarristas en el territorio.

Estas intervenciones están conformadas por toda la capacidad institucional en materia de investigación criminal e inteligencia, así como por herramientas tecnológicas y operativas que incluyen el apoyo de unidades de prevención y educación ciudadana y de los diferentes grupos de la Red de Participación Cívica.

Al respecto, el teniente coronel Edgar Andrés Narváez Solarte, comandante del Distrito de Policía 6, declaró que “el objetivo es anticiparse a la comisión de delitos y mitigar situaciones que puedan poner en riesgo la integridad de los ciudadanos”.

Posible protesta de motocarros se proyecta en el municipio de Soledad

El concejal Bryan Orozco, quien ha venido denunciando desde hace un tiempo esta problemática, reveló que existe la posibilidad de que haya una nueva protesta de motocarros en el municipio.

“Ante el inconformismo que hay por la seguridad se está pensando en salir a las calles. No se puede permitir este atropello y extorsión; ya una vez se generaron protestas y yo creo que ahora también podría darse otras”, dijo.

Puso de presente que “los vehículos se los están robando en plena mañana, a la vista de la Policía y autoridades, así no se puede vivir. Son cerca de 22 motocarros que se han robado y puede que sigan más”.

Al mismo tiempo, relato que “el panorama es desolador en los centros comerciales de nuestro municipio; están amaneciendo vacías porque los motocarros ya no pueden trabajar. Si afectan el comercio local, la economía popular, no podemos salir adelante como municipio”.

Cabe resaltar que varias zonas comerciales del municipio de Soledad fueron militarizadas los pasados días ante la alerta generada por el gremio de motocarristas y la amenaza de extorsiones.

*Nombres cambiados por seguridad.