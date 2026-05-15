La tercera versión del Mercado Campesino tendrá lugar en el municipio de Soledad este domingo. La iniciativa, liderada por la Alcaldía, se sigue consolidando como un espacio de apoyo al sector rural y al fortalecimiento de la economía local.

La jornada, que estará disponible entre las 6:00 de la mañana y las 2:00 de la tarde en el polideportivo del barrio Los Robles,reunirá a asociaciones campesinas y productores locales que expondrán una amplia variedad de alimentos cultivados y elaborados en la zona rural de Soledad.

De esta manera, la comunidad podrá adquirir productos frescos, orgánicos y transformados directamente de manos de los campesinos del territorio.

Al respecto, la secretaria de Planeación, Lily Reyes Domínguez, resaltó el compromiso institucional para dignificar la labor del campesinado y fortalecer su desarrollo económico.

“Desde la Administración Municipal, en cabeza de Alcira Sandoval, seguimos trabajando de manera articulada con nuestros campesinos, brindándoles herramientas, acompañamiento y espacios de comercialización que les permitan crecer económicamente, fortalecer su independencia financiera y dinamizar la economía circular en nuestro territorio. El Mercado Campesino se ha convertido en una vitrina para mostrar la riqueza productiva de nuestra zona rural”, manifestó.

Agregó que “se continúa impulsando políticas y acciones contempladas dentro del Plan de Desarrollo, orientadas al fortalecimiento productivo, social y económico del campo soledeño, reconociendo el papel fundamental que cumplen los campesinos en la seguridad alimentaria y en el desarrollo integral del municipio”.

Finalmente, la Alcaldía de Soledad invitó a toda la ciudadanía a respaldar esta iniciativa participando activamente en el Mercado Campesino, apoyando el consumo local y fortaleciendo una cadena de valor que beneficia directamente a cientos de familias rurales, al tiempo que promueve hábitos de alimentación saludable y el desarrollo sostenible del municipio.