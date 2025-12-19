El municipio de Soledad realizará este domingo 21 de diciembre una nueva edición del Mercado Campesino 2025, una iniciativa que busca visibilizar, fortalecer y dignificar el trabajo de los productores rurales del territorio.

Lea aquí: “Me dijeron que no necesitaba un acto de posesión”: rector temporal de Uniatlánico

La jornada se llevará a cabo en el Polideportivo del barrio Los Robles, entre 6:00 de la mañana y 2:00 de la tarde, y contará con la participación de 12 asociaciones campesinas, que agrupan a más de 250 familias dedicadas a la producción agrícola y pesquera del municipio.

De acuerdo con Lily Reyes Domínguez, secretaria de Planeación de Soledad, el municipio conserva dos zonas rurales activas, en las que operan entre 17 y 20 asociaciones campesinas.

“En esta edición participarán 12 asociaciones, detrás de las cuales hay más de 250 campesinos que hoy tienen la oportunidad de visibilizar su trabajo y ofrecer productos de primera calidad a la comunidad”, explicó la funcionaria.

Explicó que esta iniciativa tiene como objetivo hacer visibles a nuestros campesinos, permitirles mostrar sus productos y ofrecer a la comunidad alimentos frescos y de primera calidad.

En esta oportunidad, la comunidad del sector del barrio Los Robles podrá adquirir productos cultivados por estos campesinos como yuca, mazorca, cebollín, col, guineo, berenjena, guayaba, melón, papaya, además de pescado y derivados lácteos.

Resaltó que, gracias a la capacitación que la alcaldía de Soledad le viene brindando a estas asociaciones campesinas, como cursos de manipulación de alimentos, hoy pueden ofrecer también alimentos transformados, entre ellos mermeladas, antipastos, malteadas de yuca y batata, y presentaciones innovadoras pensadas para los niños, como palitos de batata, resultado de procesos de valor agregado impulsados desde las asociaciones campesinas.

“Esta estrategia hace parte de una política más amplia liderada por la alcaldesa Alcira Sandoval, orientada a reconectar al municipio con su campesinado, fortalecer su organización y reconocer su aporte a la seguridad alimentaria. No solo lo hacemos a través del Mercado Campesino, sino también retomando espacios como el Consejo Municipal de Desarrollo Rural y la Fiesta Campesina, que permiten reconocer el trabajo de quienes llevan los alimentos a nuestras casas”, señaló la funcionaria.

Por su parte, Lorena Navarro Mancillo, representante legal de la Asociación de Campesinos AgroCaribe, resaltó el impacto que este espacio tiene para las comunidades rurales.

“Detrás de cada organización hay familias enteras que viven del campo. Este mercado nos permite ser visibles no solo en Soledad, sino también en el área metropolitana”, afirmó.

Navarro destacó además el acompañamiento institucional recibido en capacitación en manejo de alimentos, marketing y finanzas, lo que ha permitido mejorar la presentación y comercialización de los productos.

Recordó que la edición anterior, realizada en el barrio Hipódromo, fue un éxito, por lo que esperan duplicar o triplicar las ventas en esta nueva versión.

De acuerdo con la administración municipal, se espera llevar esta iniciativa a otros barrios, así como a empresas y centros comerciales, para ampliar las oportunidades de comercialización de los productores rurales.