Durante la ceremonia de graduación de los estudiantes de la Universidad del Atlántico, que se llevó a cabo este viernes en el Pabellón de Cristal, el rector temporal de la alma mater, Rafael Castillo Pacheco, se refirió a algunas controversias que rodean su llegada al cargo.

En primer lugar, el académico contó que su designación “no ameritaba una posesión oficial como tal”, porque es un acto que hace el Ministerio de educación en medio de un proceso que viene adelantando al interior de la institución.

“Esta fue de las primeras cosas que consulté y tanto localmente como nacionalmente en el Ministerio me dijeron que no demandaba un acto de posesión”, explicó.

De igual manera, Castillo Pacheco se refirió a las presuntas irregularidades por procesos judiciales pendientes. Fue enfático al decir que no se encuentra inhabilitado ni sancionado, por lo que puede asumir el cargo.

“Quiero decir que no hay inhabilidad alguna, no tengo sanción en este momento de la Procuraduría y vale aclarar que el objeto del proceso disciplinario fue por una comisión de servicios que no se le otorgó a un profesor de la Universidad del Atlántico. A este mismo solamente recibió 15 días de salario para tomar sus clases en Argentina. Entonces, la Procuraduría consideró que el profesor en vez de recibir una comisión de servicios se le dio una comisión de estudio”.

En esa misma línea, agregó que “estamos hablando de un proceso hace 10 años y que conocí hace apenas menos de 5; o sea que toda la etapa de indagación preliminar de investigación que hizo la Procuraduría no me vinculó y eso lo puedo probar en el expediente”.

El rector encargado también mencionó que todavía hay dudas que envuelven el proceso por el cual fue indagado por la Procuraduría.

“Hay un hecho cierto de que el profesor se iba y la facultad a la cual pertenece le entregó una comisión. Si esa comisión llegó a manos del rector previo fue con todos los filtros que se hacen, para que yo firmara. Creo que la Procuraduría se extralimitó en un juicio que yo realmente me atrevería a decir que es absolutamente dudoso y lleno de muchas complicidades”, anotó.

Por otro lado, habló sobre lo que viene para la Uniatlantico en los próximos meses y lo denominó como un “proceso constituyente”.

“El mensaje es unificador, integrador, y vinculante; llamar a todos los actores de la sociedad. Ya me he estado reuniendo con los trabajadores, con los profesores, con los estudiantes, porque lo que queremos es trazar una visión colectiva de universidad. Y vamos a adelantar al interior de la universidad un proceso constituyente y esto que para muchos puede ser un infortunio, lo vamos a convertir en una oportunidad histórica para rehacerla y refundarla y reconstruirla”.

Puso de presente que: “vamos a armar unas mesas de concertación para que la universidad tenga la manera no solamente de participar en el proceso de toma de decisiones universitarias, sino que también haga seguimiento, monitoreo a la labor que cumple el rector”.

Con respecto al paro estudiantil, comentó que “ya he hablado con los estudiantes que tienen el paro y hay una empatía absoluta con los sindicatos. Yo creo que el mensaje que estamos transmitiendo es para construir una universidad moderna, global, contemporánea, una universidad como se merece realmente la región del Caribe”.