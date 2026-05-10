Estados Unidos se llena de flores colombianas. Este 10 de mayo, mientras en Colombia se celebra una de las fechas más especiales del año, el Día de las Madres, miles de estadounidenses expresan su cariño regalando ramos de flores.

Este año, la demanda de tallos superó las expectativas, movilizando a través de Avianca Cargo más de 21.000 toneladas de flores, lo que representó un crecimiento del 8 % frente al año anterior y un aumento superior al 50 % en el transporte de flores desde Ecuador hacia Estados Unidos.

Para la aerolínea, esta temporada del Día de la Madre se convirtió en la más grande de su historia. Durante 22 días de operación, cada vuelo carguero transportó más de un millón de flores, alcanzando un total de 330 millones de tallos enviados hacia Estados Unidos, una cifra equivalente aproximadamente a una flor por cada habitante del país norteamericano.

En una rueda de prensa en Miami, Diogo Elias, CEO de Avianca Cargo, agradeció inicialmente el trabajo conjunto de aliados estratégicos como Asocolflores, autoridades de Miami, operadores logísticos y compañías vinculadas a la cadena de exportación de flores hacia Estados Unidos, destacando el éxito de la operación logística de este año.

SECUENCIA UNO

El directivo resaltó además que Miami se consolidó como el principal centro de operaciones de la compañía, ya que cerca del 90 % de las flores que llegaron a Estados Unidos provenientes de Colombia y Ecuador ingresaron por esta terminal aérea. También indicó que se realizaron envíos hacia Los Ángeles, otros destinos de California y Puerto Rico.

“Estamos orgullosos porque no solo seguimos siendo líderes en el transporte de flores provenientes de Colombia, sino que el 42 % de las flores de esta temporada exportadas desde nuestro país fueron movilizadas por Avianca Cargo”, expresó.

En diálogo con EL HERALDO, Diogo Elias explicó que, para atender la alta demanda, la empresa inició su proceso de planificación entre cuatro y seis meses antes de la temporada, reforzando personal, organizando la logística y adquiriendo capacidad adicional con más aeronaves para garantizar la operación.

Elías señaló que, aunque la temporada de San Valentín también es muy importante para la industria floricultora, la del Día de la Madre supera en volumen de carga y se caracteriza por una mayor diversidad de flores y colores.

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“En San Valentín, entre el 50 % y el 60 % de las exportaciones se concentran en rosas rojas. En cambio, para el Día de la Madre hay una mezcla mucho más amplia de flores y bouquets de distintos colores”, explicó.

Si bien para Colombia, como productor número uno de flores en el mundo es importante esta temporada, para Miami también representa un producto importante. Así lo confirmó Ana Finol, subdirectora del Departamento de Aviación de Miami-Dade, quien explicó que las flores continúan siendo el principal producto de importación del Aeropuerto Internacional de Miami (MIA), con cerca de 400.000 toneladas movilizadas cada año y un valor aproximado de 1.800 millones de dólares.

“Este producto ha sido una de las principales razones por las que Miami ha venido rompiendo récords en volumen de carga durante los últimos seis años consecutivos. Solo en lo corrido de este año, el crecimiento alcanza el 15 %. Colombia es el mayor proveedor de flores para este mercado y representa cerca del 70 % de las flores que ingresan por Miami”, afirmó.

Por su parte, Carolina Pantoja, directora de Economía y Logística de Asocolflores, resaltó el récord de exportaciones alcanzado por el sector floricultor, un resultado que —aseguró— no solo impulsa las exportaciones de flores, sino también la economía de Colombia y de Estados Unidos.

Indicó que el Día de la Madre representa cerca del 18 % de los ingresos anuales de la floricultura colombiana, consolidándose como la operación logística más exigente del primer semestre para el sector.

Actualmente, el sector genera cerca de 240.000 empleos formales en Colombia, de los cuales 150.000 son directos. Además, destacó que el 60 % de esos puestos son ocupados por mujeres y que, de ellas, el 55 % son madres cabeza de hogar. En el caso de los hombres, que representan el 40 % de la fuerza laboral, el 53 % son padres cabeza de familia.

“Lo que estamos celebrando hoy es el espíritu de cooperación. Estos resultados son fruto de un trabajo conjunto entre el Gobierno, las autoridades, las aerolíneas, las agencias de carga y todos los actores que integran la cadena de valor del sector floricultor”, afirmó.

¿Qué hay detrás de cada flor?

Detrás de cada ramo de flores que llega a Estados Unidos existe una compleja cadena logística en la que miles de personas trabajan de manera articulada para garantizar que las flores lleguen frescas, seguras y a tiempo a su destino final.

El proceso comienza en los cultivos, ubicados principalmente en la sabana de Bogotá y en Antioquia, donde se realizan estrictos controles fitosanitarios para verificar que las flores no presenten plagas ni afectaciones antes de ser exportadas.

El cargamento parte desde el Aeropuerto Internacional El Dorado y llega a la terminal de carga en Estados Unidos, donde funcionarios del U.S. Customs and Border Protection (CBP) realizan inspecciones aleatorias para evitar el ingreso de plagas y proteger los cultivos del país.

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Para responder al incremento de operaciones durante esta temporada, Avianca Cargo reforzó su equipo operativo en tierra con un aumento del 20 % en el personal y habilitó una nueva zona de inspección en coordinación con el CBP, agilizando así los tiempos de procesamiento de las flores en destino.

Posteriormente, las distribuidoras se encargan del almacenamiento y entrega a grandes cadenas comerciales, principalmente supermercados como Walmart.

Una de las compañías líderes en esta operación es Falcon Farms, considerada una de las empresas más grandes del sector floricultor, con operaciones en Colombia y Ecuador, más de 8.000 empleados y una red logística propia. Actualmente tiene presencia en más de 47 estados de Estados Unidos y cuenta con cerca de 5.500 puntos de venta.