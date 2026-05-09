Debido a la ejecución de obras en el puente vehicular de Alameda del Río, la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial programó un cierre parcial nocturno de la calzada sur - norte y la norte - sur en los empalmes con el puente vehicular.

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Estas restricciones en la vía estarán a altura de la avenida Circunvalar con la carrera 43, desde el 9 de mayo hasta el 7 de julio, en el horario de 9:30 p.m. a 4:30 a.m.

Rutas de desvío y recomendaciones

Para el cierre parcial de la calzada sur-norte, la Secretaría de Tránsito Distrital informó a los conductores que transiten por la avenida Circunvalar tendrán un carril disponible para continuar su recorrido en sentido sur- norte sobre la calzada adyacente a la avenida Circunvalar (zona Miramar).

Quedarán habilitados los pasos seguros o senderos peatonales

Por otra parte, esta dependencia de la Alcaldía de Barranquilla invitó a todos los ciudadanos a conducir con precaución, respetar la señalización y seguir las indicaciones de las autoridades y orientaciones de tránsito presentes en las zonas intervenidas.

Agradecemos la comprensión y colaboración de todos durante el desarrollo de estas obras de infraestructura vial que contribuirán a la conectividad de Barranquilla.

Las obras del puente

En marzo de este año, el alcalde Alejandro Char habilitó el segundo puente del intercambiador vial de Alameda. Durante la entrega, el mandatario destacó la importancia de esta infraestructura para mejorar la calidad de vida de los barranquilleros, especialmente en un sector donde los tiempos de espera podían superar una hora en horas pico.

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“Lo que buscamos es que la gente tenga más tiempo con su familia. Aquí las colas duraban una hora o más, y eso es menos tiempo de calidad de vida para los hogares”, expresó.

Char también resaltó el esfuerzo técnico y humano detrás de la obra, señalando que “se trata de un proyecto de alta ingeniería, con pilotes de hasta 22 metros de profundidad y la participación de entre 300 y 400 trabajadores de distintas regiones del país”.