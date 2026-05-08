Durante las últimas semanas, el calor ha tomado protagonismo en la ciudad. Las sensaciones térmicas que se han registrado, de acuerdo con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), han sido altas. Asimismo, el Atlántico y otros cinco departamentos tienen alerta roja por la elevada probabilidad de golpe de calor.

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Estas condiciones meteorológicas suelen impactar directamente en la salud, de acuerdo con expertos, siendo los más afectados los de las edades extremas: personas de la tercera edad y la población infantil. Otras de las poblaciones con mayor riesgo son las que tienen comorbilidades o condiciones de base crónicas, como hipertensión, diabetes y demás.

Según Juan Pablo Moreno, médico internista de Barranquilla, los golpes de calor vienen de la mano con la deshidratación.

“En el paciente que sufre un golpe de calor o que maneja condiciones extremas de temperatura, la deshidratación favorece a que toda la descarga del cuerpo, lo que llamamos descarga adrenérgica o catecolaminérgica, todas las hormonas que ayudan a contrarregular esto, se alteran. Y, si fuera de eso, tiene condiciones cardiovasculares asociadas, pues estas condiciones van a empeorar. Por eso son pacientes de principal riesgo“, explicó el profesional de la salud.

Las alarmas

El médico le explicó a EL HERALDO que la deshidratación va relacionada con un desorden de sustancias llamadas electrolitos, tales como el sodio y el potasio.

Cuando estos elementos se alteran, se produce confusión mental, dolor de cabeza, mareo y somnolencia. Sin embargo, indicó que estas condiciones mejoran cuando se hidratan bien e ingieren bebidas con una carga importante de electrolitos.

Recomendaciones a tener en cuenta

Para la población general, le sugirió que no se expusieran mucho al sol; hidratarse bastante bien entre las 10:00 a. m. y 4:00 p. m.; no dejar de tomar la medicación, en caso de tener patologías de base o cardiovasculares; utilizar bloqueador solar, y estar en zonas de buena ventilación.

Con respecto a las personas mayores, indicó que también es importante hidratarse.

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“Para las personas de edad, mantenerse muy hidratadas. Estas personas muchas veces no toman suficiente agua, no comen o no se toman los medicamentos. Entonces, deben mantenerse muy bien hidratadas y en ambientes bien ventilados”, anotó.

Y, finalmente, a la población infantil instó a que no se expongan prolongadamente al sol: “Aunque con ellos es diferente porque juegan al aire libre, en lo posible deben usar bloqueador, jugar a la sombra o en áreas perfiladas y evitar exposiciones muy prolongadas”.