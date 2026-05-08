El clima no está escrito en piedra, y así lo confirmó la evolución de la onda tropical que proyectaba arribar en el territorio colombiano este viernes 8 de mayo. Aunque su llegada pronosticaba tiempo lluvioso, desde su anuncio se conoció que el sistema no tenía tanta fuerza.

En este contexto, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) afirmó que esta perturbación meteorológica se disipó. La primera onda tropical del año ya venía con muy baja humedad y no alcanzó a tocar el territorio colombiano cuando se desintegró.

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"No tuvo ninguna incidencia en el territorio colombiano. Recordemos que esas ondas son normales para estas fechas. Generalmente, son perturbaciones que se generan en África y terminan viajando hacia el occidente, pasando por el territorio colombiano e igualmente por la parte norte del continente suramericano”, explicó William Reaña, meteorólogo de turno del Ideam.

Detalló que, dependiendo de cuánta humedad arrastren en la parte posterior o delantera, inciden en las precipitaciones se generan.

“Dependiendo de cuánta humedad arrastren en la parte posterior o en la parte delantera, pues generan o pueden incidir en las precipitaciones que se generan en la parte norte del territorio colombiano, principalmente en la parte centro del territorio”, puntualizó.

Onda tropical #02

Por otra parte, la entidad informó que la onda tropical #02 aún se encuentra lejos del territorio colombiano.

“Está más o menos entre 35 y 40 oeste, entonces aún le falta bastante para llegar al territorio colombiano. Hay que mirar, y eso está en constante evolución, qué va a pasar: si se disipa o si finalmente llega con algo. Por ahora, lo que estoy viendo es que tiene algo de humedad moderada, convección moderada, perdón”, expuso.

¿Qué son las ondas tropicales?

De acuerdo con el funcionario del Ideam, las ondas tropicales, también conocidas como “ondas del este”, se generan usualmente en África durante los períodos de cambio de estación en el hemisferio norte, a partir de perturbaciones en la zona de convergencia intertropical.

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Estas ondas se desplazan de este a oeste a través de los trópicos y, en su recorrido, arrastran la humedad que encuentran a su paso. Debido a ello, pueden provocar áreas de nubosidad y, en algunos casos, tormentas.

Además, dependiendo de la interacción que tengan con otros sistemas atmosféricos, pueden intensificar o disminuir las precipitaciones en las regiones por donde transitan.

Incluso, en determinadas condiciones, algunas de estas ondas pueden evolucionar y convertirse en ciclones tropicales.