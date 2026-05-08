Solo hasta este viernes 8 de mayo se conocen detalles de un hecho de sangre registrado días atrás en el barrio Carrizal, en la localidad Metropolitana de Barranquilla, que dejó como víctima fatal a un joven de 25 años, cuando iba camino a su vivienda.

La víctima fue identificada como Óscar Fabio García Márquez, residente en la carrera 3B1 con calle 52 del mencionado sector.

De acuerdo con las versiones recopiladas por investigadores judiciales, el crimen ocurrió hacia las 10:00 de la mañana del pasado martes 5 de mayo en inmediaciones de la calle 52B con carrera 3B. Testigos indicaron que un vehículo Kia Picanto de color blanco llegó hasta el lugar y de este descendió un hombre armado que, sin mediar palabra, disparó en repetidas ocasiones contra el joven.

Tras el ataque, vecinos auxiliaron a García Márquez y lo trasladaron a la Clínica San Ignacio, donde falleció debido a la gravedad de las heridas.

Las autoridades manejaron como principal hipótesis un posible ajuste de cuentas relacionado con disputas por el control de microterritorios y actividades vinculadas al tráfico local de estupefacientes.

Asimismo, familiares de la víctima aseguraron que hace aproximadamente 15 días el joven había sido blanco de otro atentado sicarial cerca de su residencia, presuntamente perpetrado por un sujeto conocido con el alias de ‘Wilki’.

Investigadores de la Sijín y del CTI adelantan la revisión de cámaras de seguridad instaladas en el sector para establecer la ruta de escape de los atacantes e identificar plenamente a los responsables.

Según información de inteligencia, en la zona donde ocurrió el homicidio delinque el grupo criminal Los Costeños, estructura que tendría influencia bajo el mando de alias Mono Cachete y Kevin el Gordo.

La víctima registraba antecedentes judiciales por porte ilegal de armas de fuego y una anotación como víctima por lesiones personales en el Sistema Penal, Oral y Acusatorio, SPOA.