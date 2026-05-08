Las autoridades ambientales comenzaron el pasado 7 de mayo a definir el operativo con el que buscan frenar el crecimiento de la población de hipopótamos que habita varias regiones del país.

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El plan contempla intervenir inicialmente a 80 ejemplares mediante eutanasia química, una medida que será aplicada de forma gradual durante los próximos tres meses.

La estrategia fue discutida en una mesa técnica realizada en Barrancabermeja, encuentro en el que participaron representantes del Ministerio de Ambiente y autoridades regionales. Allí se acordó que el método seleccionado pretende reducir el dolor de los animales y disminuir el impacto durante el procedimiento.

EFE/ Vantara Hipopótamos en el santuario animal Vantara, en la India.

Actualmente, se estima que en Colombia existen más de 220 hipopótamos descendientes de los ejemplares introducidos durante la época de Pablo Escobar. Los animales se han expandido por zonas de Antioquia, Santander, Boyacá y Bolívar, generando preocupación por las alteraciones ambientales en humedales y ecosistemas cercanos al río Magdalena.

Como parte del operativo, las autoridades utilizarán cámaras trampa para localizar e identificar a los hipopótamos antes de ejecutar las intervenciones. Además, el Gobierno Nacional adelantará un proceso contractual que permitirá poner en marcha oficialmente el plan de control.

VANTARA/EFE Hipopótamos en el santuario animal Vantara, en la India.

En Barrancabermeja, habitantes de sectores como Cuatro Bocas, Tierra Adentro y la ciénaga del Opón han reportado frecuentes avistamientos de estos animales, cuya presencia preocupa por el riesgo ambiental y la posibilidad de que continúen desplazándose hacia nuevas regiones del país.

Las autoridades insisten en que el objetivo principal es evitar que la especie siga reproduciéndose y expandiéndose por la cuenca del Magdalena, donde ya se ha documentado el desplazamiento de algunos ejemplares a lo largo de cientos de kilómetros.