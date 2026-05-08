Dos soldados y cuatro miembros del Clan del Golfo, la principal organización criminal del país, murieron este jueves en un combate en el departamento de Antioquia, informaron fuentes castrenses.

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El Ejército Nacional detalló en un comunicado que los soldados de la cuarta brigada, de la Séptima División de la institución, se enfrentaron a los miembros del grupo Edwin Román Velásquez Valle del Clan del Golfo, en una zona rural del municipio de Urrao.

“En desarrollo de la operación militar, se neutralizaron a cuatro presuntos integrantes de este grupo criminal, además de la incautación de material de guerra e intendencia”, agregó la información.

Sin embargo, la institución lamentó la muerte de los soldados profesionales Janier David Montiel González y Cristian José Mendoza Ozuna.

“Otros dos uniformados resultaron heridos”, añadió el Ejército, que lamentó “profundamente la pérdida” de los soldados, “honra su memoria y extiende un mensaje de solidaridad a sus familias y compañeros”.

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El Clan del Golfo, que se autodenomina Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y que negocia su desmovilización con el Gobierno en Catar, tiene actualmente unos 9.840 integrantes por todo el país, de los cuales 3.328 están armados y 6.512 forman parte de redes de apoyo, según un informe Fundación Ideas para la Paz (FIP).

El grupo armado, de origen paramilitar, nació en 2014 en el golfo de Urabá, pero la banda se expandió hacia la costa atlántica, la frontera con Venezuela y zonas del Pacífico, corredores estratégicos para la salida de cocaína al exterior.