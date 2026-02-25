En las últimas horas fue reportado un enfrentamiento entre tropas del Batallón de Artillería de Defensa Antiaérea N.º 1, orgánico de la Décima Brigada del Ejército Nacional y presuntos integrantes del Grupo Armado Organizado (GAO) Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, en jurisdicción del departamento de La Guajira.

Durante la operación fue recuperado un vehículo tipo camioneta que había sido reportado como hurtado el pasado 23 de febrero en el kilómetro 21 de la línea férrea, evitando que continuara siendo utilizada para actividades ilegales.

Además fueron incautados un proveedor metálico, 22 cartuchos, un brazalete alusivo a este grupo ilegal y material de intendencia, elementos que afectarían las capacidades logísticas de esta estructura armada organizada.

Ejército

La acción se registró en zona rural del municipio de Albania. Según la información preliminar, los individuos serían integrantes del Frente Javier Cáceres, de la organización también conocida como los Pachenca.

El vehículo recuperado y el material incautado fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para el desarrollo de los actos urgentes correspondientes.

Finalmente, la entidad militar a través de La Décima Brigada indicó que, “reafirma su compromiso con la seguridad y estabilidad del departamento de La Guajira, adelantando operaciones permanentes que permitan proteger a la población y debilitar las estructuras criminales que afectan la tranquilidad del territorio”.