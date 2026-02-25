En Riohacha, capital de La Guajira, ya se realizan labores de destaponamiento y limpieza de drenajes urbanos como medida preventiva ante la posible incidencia del frente frío en el Caribe colombiano entre el 23 y el 26 de febrero.

Este fenómeno natural, según reportes del Ideam y la Dirección General Marítima, podría generar lluvias, vientos fuertes y aumento del oleaje en el departamento.

La intervención comenzó en puntos críticos de la ciudad identificados por la Dirección Operativa de Gestión del Riesgo, con el objetivo de mejorar el flujo de aguas y reducir el riesgo de inundaciones en zonas vulnerables. Estas acciones se suman al monitoreo permanente de ríos y arroyos, la verificación de sectores de ladera y la articulación con los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo y organismos de socorro.

De acuerdo con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, las condiciones climáticas previstas podrían aumentar la probabilidad de crecientes súbitas, inundaciones en áreas bajas y afectaciones marítimas en zonas costeras. En ese contexto, el Gobierno departamental activó medidas preventivas adicionales y coordinación operativa en los municipios priorizados.

Durante la jornada, el mandatario departamental reiteró el llamado a la ciudadanía a no transitar por zonas inundadas, evitar permanecer cerca de la línea de costa ante oleaje elevado y atender las indicaciones oficiales. También se solicitó al sector pesquero y marítimo acatar las disposiciones de las Capitanías de Puerto y asegurar embarcaciones menores.

Las acciones en curso hacen parte de la estrategia departamental de prevención y reducción del riesgo, orientada a anticipar impactos y fortalecer la capacidad de respuesta institucional ante eventos climáticos que puedan afectar a La Guajira.