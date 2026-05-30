La Policía Nacional, logró la incautación de 560 kilogramos de clorhidrato de cocaína, la captura de una persona por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, y la inmovilización de un vehículo tipo volqueta dobletroque.

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El operativo se llevó a cabo sobre la vía Distracción- Cuestecitas, en zona rural del municipio de Hatonuevo, La Guajira, donde uniformados realizaron labores de control y verificación a un automotor que cubría la ruta San Juan del Cesar- Uribia.

Durante la inspección al vehículo, las autoridades detectaron una modalidad de ocultamiento tipo ‘caleta hidráulica doble piso’, en la cual eran transportados los paquetes rectangulares que contenían el alcaloide.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el cargamento tendría como destino final Centroamérica y Norteamérica, siendo trasladado inicialmente hacia La Guajira para posteriormente ser enviado en lanchas rápidas hacia rutas internacionales del narcotráfico.

El estupefaciente incautado está avaluado en más de 3.640 millones de pesos y con este resultado se evitó la comercialización de cerca de 560 mil dosis.

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El comandante del Departamento de Policía La Guajira, coronel Salomón Bello Reyes, manifestó: “Este importante resultado operacional demuestra el compromiso permanente de la Policía Nacional en la lucha contra el narcotráfico y las organizaciones criminales que pretenden utilizar el departamento de La Guajira como corredor para el tráfico internacional de estupefacientes”.