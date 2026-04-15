En las últimas horas un joven perdió la vida al verse involucrado en un accidente de tránsito en carreteras de La Guajira.

Las autoridades revelaron que la víctima respondía al nombre como Libardo Javier Cantillo Chamorro, quien venía desde el municipio de Hatonuevo, de visitar a su madre, residente en el barrio Villa Linda 1.

El siniestro vial se registró al mediodía de este martes 14 de abril, en el sector de El Abra, sobre la vía nacional que conecta Riohacha con Cuestecitas, en jurisdicción de la capital del departamento.

Según la información preliminar, el mencionado se movilizaba en una motocicleta de placa YNV-46E, cuando por causas que se desconocen chocó contra una camioneta que terminó volcada al costado de la carretera.

El fuerte impacto le causó la muerte en el acto, su cuerpo quedó desmembrado en la mitad de la carretera, ante la impresión de los transeúntes, que alertaron una ambulancia que trasladó a un centro asistencial a los ocupantes del otro vehículo involucrado.

Una avanzada del Laboratorio Móvil de Criminalística de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía, realizó los actos urgentes e inspección judicial. De igual manera, adelantan las investigaciones para establecer la hipótesis del accidente.